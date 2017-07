VIDEO/ Bayern Monaco Milan (0-4) highlights e gol della partita: Kessie, Chalanoglu e Cutrone! (Amichevole)

Video gol Milan-Bayern Monaco: Patrick Cutrone, doppietta con i rossoneri (Foto: LaPresse)

VIDEO BAYERN MONACO MILAN (RISULTATO FINALE 0-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - Il Milan vince e convince nell'amichevole contro il Bayern Monaco: la squadra di Vincenzo Montella ha rifilato quattro reti a quella di Carlo Ancelotti. Nonostante abbia più giorni di preparazione nelle gambe, il team bavarese non è riuscito a mettere in mostra le sue qualità, lasciando l'iniziativa agli avversari, aggressivi per tutta la partita. Di conseguenza Gianluigi Donnarumma (voto 6) è stato spettatore non pagante della partita. Più strada l'ha fatta al 77', quando ha lasciato in campo per far esordire il fratello maggiore, Antonio (s.v.). Sta cominciano a recuperare condizione Ignazio Abate (voto 5.5), che però non ha spinto molto, facendo però trovare pronto con le diagonali difensive e per contenere Franck Ribery. È stato più impegnato Andrea Conti (voto 5.5), che ha dovuto fare i conti con David Alaba. Attento e concentrato Cristian Zapata, che non ha commesso troppe sbavature (voto 6). Al 61' ha lasciato il posto a Leonardo Bonucci (voto 6), il nuovo capitano del Milan, schierato nella difesa a quattro. Va trovata l'intesa con Mateo Musacchio (voto 7), che ha giocato bene nella sua prima partita da titolare: puntuale negli anticipi e senza paura nei contrasti. Lui, invece, ha dovuto lasciare il posto a Gomez (s.v.). Positiva è stata anche la prestazione di Ricardo Rodriguez (voto 7), la cui sovrapposizione ha portato al gol di Franck Kessie. Ma è stato autore anche del cross che ha portato al raddoppio del Milan. Al 61' ha fatto spazio a Luca Antonelli (voto 5), che però non garantisce la stessa dose di aggressività e peraltro si fa scappare Tolisso in una delle poche occasioni offensive del Bayern Monaco.

Ad aprire le marcature è stato Franck Kessie (voto 7), che non ha mai perso nessun duello fisico e ha mostrato anche una discreta tecnica. A impostare il gioco però c'era Riccardo Montolivo (voto 6), che ha anche aiutato i due difensori centrali. Buon primo tempo per lui, così come lo è stato quello di Lucas Biglia (voto 6), che ha già offerto un antipasto delle sue doti. Più indietro fisicamente è Giacomo Bonaventura (voto 6.5), che però è reduce da un infortunio. Intatte visione di gioco e tecnica, infatti è suo l'assist per il terzo gol. Al 77' è uscito per Josè Mauri (s.v.). Velocità alla manovra ne ha garantita Niang (voto 7), che ha spaventato soprattutto Rafinha: le azioni più pericolose nascono da lui. Poi è stato sostituito con Gabriel Paletta (s.v.). La vera sorpresa è Patrick Cutrone (voto 7.5), che ha firmato una doppietta. Il primo gol arriva dopo un bel colpo di testa, il secondo con un tocco da centravanti. Applausi quando lascia il posto ad Andre Silva (voto 6), che ha mostrato qualche bella giocata. Chi non è ancora in forma è Fabio Borini (voto 5), che spinge poco, preferendo giocare più la palla. Non è in forma neppure Çalhanoglu (voto 6.5), che però fa emergere tutte le sue qualità e firma il poker.

VIDEO BAYERN MONACO MILAN (RISULTATO FINALE 0-4): GLI AVVERSARI (AMICHEVOLE) - Non c'è Neuer tra i pali per il Bayern Monaco, ma Fruchtl (voto 5), che è incolpevole su tutti i gol rossoneri. Poteva fare meglio Rafinha (voto 5), in occasione del primo gol del Milan: non copre bene Rodriguez e va in difficoltà con Niang. Non gioca bene neppure Hummels (5), pressato dagli avversari. Fa meglio Renato Sanches (voto 6), che dà una mano al centrocampo, senza però rivelarsi fondamentale. David Alaba (voto 5) parte da centrale, incontrando qualche difficoltà, poi torna sulla fascia sinistra, spingendo un po' di più, ma venendo puntualmente chiuso. Non una partita semplice per Frield (voto 5), entrato al posto di Bernat (s.v.). Javi Martinez (voto 6) è invece una garanzia, nonostante non brilli: imposta bene il gioco, ma aiuta poco la difesa. Non incide Tolisso (voto 5.5), all'esordio nel Bayern Monaco. Si fa notare solo in un'occasione nel secondo tempo. Si propone di più Franck Ribery (voto 6.5), che dimostra di essere ancora importante nonostante l'età. Anche James Rodriguez (voto 5.5) non spicca, mentre Thomas Muller (voto 4.5) proprio non si vede nel primo tempo. Nel secondo si fa notare con un tiro potente. Coman (voto 5) viene contenuto da Rodriguez. Si impegna Lewandowski (voto 5.5), ma crea poco.

