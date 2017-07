Diretta Verona-Trapani, Foto Lapresse

DIRETTA VERONA-TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE, OGGI) - Verona-Trapani, diretta dall'arbitro Stefano Campagnolo della sezione di Bassano del Grappa assieme ai guardalinee De Cristofaro e Ranuio, partita amichevole che si disputerà sabato 22 luglio alle ore 17.30, si svolgerà presso il centro sportivo intercomunale di Mezzano di Primiero: per il club scaligero si tratterà dell'ultimo test in quota al termine del ritiro estivo dove la squadra di Pecchia si è radunata per preparare l'inizio della stagione 2017-2018.

In occasione del test match contro la compagine siciliana (retrocessa in Lega Pro dopo aver sfiorato la Serie A solamente un anno prima) l'Hellas Verona sfoggerà per la prima volta la terza maglia (bianca con inserti gialloblù) dopo aver mostrato le altre due nelle precedenti amichevoli.

Solito 4-3-3 per il Verona di Pecchia con Nicolas tra i pali, difesa formata da Bianchetti, Caracciolo, Heurtaux e Souprayen; a centrocampo Bessa, Fossati e Romulo dovrebbero partire titolari con Laner, Valoti e Zaccagni che avranno la possibilità di scendere in campo nella ripresa; chissà se verrà proposto il tridente d'attacco Cassano-Cerci-Pazzini, in caso contrario le alternative non mancano con Fares, Luppi e Verde.

Il tecnico del Trapani, Alessandro Calori (confermato alla guida tecnica della squadra nonostante la retrocessione), potrebbe rispondere con il seguente undici: Alastra tra i pali dietro alla linea difensiva composta da Legittimo, Pagliarulo, Rizzo e Taugordeau; centrocampo a tre con Fazio supportato da Maracchi e Aloi mentre nel tridente d'attacco verrà dato spazio a Citro, Sparacello e Canotto.

Verona-Trapani sarà trasmessa in diretta streaming video su internet sul sito ufficiale della società scaligera (http://www.hellasverona.it) nonché sul canale YouTube "Hellas Verona Channel". Niente diretta tv per l'amichevole, nessuna emittente italiana nazionale o locale ha infatti acquisito i diritti televisivi per la trasmissione, dunque la partita sarà visibile solamente sul web. Il centro sportivo di Mezzano è in grado di ospitare circa 800 persone e i tagliandi saranno vendibili a partire dalla mattinata: i bimbi fino ai 6 anni entrano gratis, per i ragazzini della fascia 6-12 anni il prezzo ridotto è di 7 euro, tariffa piena di 10 euro per gli adulti.

