Atalanta-Giana Erminio/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Atalanta-Giana Erminio (LAPRESSE)

DIRETTA ATALANTA-GIANA ERMINIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - La terza amichevole precampionato dell’Atalanta si gioca a Clusone, in provincia di Bergamo, nel pomeriggio di domenica 23 luglio 2017: avversario la Giana Erminio, formazione del comune milanese di Gorgonzola, calcio d’inizio in programma alle ore 16:30. Per i nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini altra tappa d’avvicinamento ad una stagione che si preannuncia piuttosto impegnativa, con il doppio fronte campionato-Europa League.

Anche la Giana Erminio avrà il suo bel daffare nella prossima Lega Pro: l’anno scorso i biancazzurri hanno sorpreso tutti, qualificandosi ai playoff grazie al quinto posto nel girone A ed uscendo nel secondo turno contro il più quotato Pordenone. Per la nuova annata l’obiettivo primario rimane la salvezza: vedremo se i ragazzi allenati da Cesare Albè, in sella addirittura dal 1994, sapranno regalare altre sorprese.

Avversario di buon livello quindi per l’Atalanta, che tra la fine di luglio e l’inizio di agosto si confronterà con prestigiose formazioni straniere: mercoledì (26 luglio) a Bergamo arriveranno i francesi del Lille (inizio ore 20:30), poi sarà la volta del Borussia Dortmund (martedì 1 agosto ad Altach, in Austria, dalle 19:30) e quindi i nerazzurri affronteranno il Valencia in Spagna, nella serata di venerdì 11 agosto (ore 21:00). L’inizio del nuovo campionato è fissato invece per domenica 20 agosto.

Contro la Giana Erminio Gasperini dovrebbe proporre un 3-4-3 con l’albanese Berisha tra i pali e Toloi, Masiello e Palomino a completare il pacchetto arretrato. A centrocampo Cristante e Freuler, sulle fasce il belga Castagne e Spinazzola mentre nel tridente d’attacco i titolari dovrebbero essere Ilicic, Cornelius e Papu Gomez. Probabile 4-3-3 invece per la Giana Erminio di mister Albè: in porta Viotti, in difesa da destra a sinistra previsti Simone Perico, Bonalumi, Montesano e Mbia Seck. In mezzo al campo il capitano Matteo Marotta affiancato dalle mezzali Pinto ed Alex Pinardi, mentre Chiarello e Iovine agiranno come esterni alti a supporto del centravanti Salvatore Bruno.

Giana Erminio che venerdì ha conosciuto l’avversario per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia: sarà l’Albinoleffe, la partita si giocherà a Gorgonzola domenica 30 luglio (la vincente andrà a sfidare il Cittadella nel secondo turno). Per l’Atalanta invece l’obiettivo è mettere ulteriore benzina nelle gambe integrando ulteriormente i tanti nuovi acquisti. L’amichevole precampionato tra Atalanta e Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

