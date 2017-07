Bologna-Trento/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live (amichevole)

Diretta Bologna-Trento: qui Simone Verdi, 25 anni (LAPRESSE)

DIRETTA BOLOGNA-TRENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Quarta amichevole precampionato per il Bologna, che domenica 23 luglio 2017 torna in campo al Castelrotto (provincia di Bolzano) per affrontare il Trento, formazione che milita in Serie D: calcio d'inizio alle ore 17:00. I rossoblù allenati da Roberto Donadoni stanno per concludere la prima fase della preparazione estiva, mentre da domenica 30 luglio fino a venerdì 4 agosto saranno di scena a Kitzbuhel, in Austria, per un’altra settimana d’allenamento in montagna.

Bologna che affronta per la seconda volta due amichevoli in due giorni consecutivi: anche i primi due test, contro Sciliar e Virtus Acquaviva, si sono disputati a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Altro week-end ed altro doppio impegno per i felsinei, che sabato hanno giocato contro il Sudtirol (Lega Pro) e domenica 23 luglio sono di nuovo protagonisti. Donadoni cercherà così di valutare tutti i giocatori della rosa e di verificare la condizione atletica del gruppo, che vede ormai all’orizzonte la prima giornata della prossima Serie A (domenica 20 agosto).

Nella quale il Bologna partirà ancora con l’intenzione primaria di salvarsi, cercando però di togliersi qualche soddisfazione in più rispetto alla stagione scorsa. Per il Trento invece si tratta della terza amichevole contro squadre del massimo campionato: quest’estate i ragazzi allenati da Roberto Vecchiato hanno già affrontato il Napoli (sconfitta 7-0) e la Fiorentina (5-0). Per quanto riguarda le probabili formazioni di Bologna-Trento, l’undici titolare rossoblù sarà schierato anche in base alle scelte del sabato. Si può comunque ipotizzare un 4-2-3-1 con Angelo Da Costa in porta, De Maio e Maietta centrali difensivi, Torosodis terzino a destra e Masina sulla corsia mancina.

A centrocampo l’ungherese Nagy affiancato da Taider mentre il nigeriano Okwonkwo, Falletti e Krejcì dovrebbero comporre la batteria dei trequartisti. Centravanti Mattia Destro o in alternativa il croato Bruno Petkovic, assente oltre al nazionale Giancarlo Gonzalez anche il difensore svedese Emil Kraft, che nei giorni scorsi si è procurato una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia destra (ne avrà per due settimane circa). Il Trento dovrebbe invece schierare i seguenti titolari: Grubizza, Falco, Bakari, Bacher, Brugger, Calcagnotto, Paoli, Furlan, Lella, Ferraglia e Duravia. L’amichevole precampionato tra Bologna e Trento sarà trasmessa in diretta streaming video dalla pagina Facebook ufficiale della società rossoblù: Bologna Fc 1909.

© Riproduzione Riservata.