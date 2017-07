CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, pazza idea Hummels: ma il Bayern...(Ultime notizie)

Andrea Agnelli (Foto: Lapresse)

COLPO IN DIFESA, ARRIVA HUMMELS

Subito dopo la cessione di Leonardo Bonucci al Milan, il calciomercato della Juventus poteva regalare ai suoi tifosi un nome da urlo, quello di Mats Hummels. La clamorosa rivelazione porta la firma di Fantagazzetta, secondo cui la società bianconera ha pensato di reinvestire la cifra incassata dai rossoneri per cercare di portare a Torino il centrale difensivo del Bayern Monaco. La trattativa, però, non è mai decollata. I motivi sono da rintracciare in generale nel rifiuto da parte della società bavarese di sedersi al tavolo della trattative com i bianconeri. In ogni caso, la scoperta di questa trattativa, che per ora non ha trovato riscontri ufficiali, è aa conferma che Marotta e Paratici sono sempre vigili sul mercato e non è escluso che prima della fine di agosto non aggiungano un altro elemento di qualità ad un reparto che attualmente può contare sull'esperienza di Barzagli, Bonucci e Chiellini, nonché su un prospetto di assoluto livello come Rugani.

I MOVIMENTI MINORI ARRIVA DEL FABRO

Il calciomercato della Juventus in questi anni è stato sì grandi colpi ma soprattutto emblema di programmazione da parte dell'amministratore delegato Marotta e del direttore sportivo Paratici. In questo senso un colpo in ottica futura è stato svelato poche ore fa da Alfredo Pedullà, l'esperto di calciomercato di Sportitalia, che ha dato notizia dell'intesa raggiunta tra la società bianconera e il Cagliari per uno scambio tra difensori. I bianconeri, come sottolineato da tuttomercatoweb.it, si sono assicurati le prestazioni a titolo definitvo del terzino classe 1995 Dario Del Fabro, che entro la giornata di martedì dovrebbe sostenere le visite mediche e successivamente firmare. A fare il percorso inverso, approdando in Sardegna, sarà invece il classe '97 Filippo Romagna, reduce da una stagione dalle fortune alterne tra Novara e Brescia.

© Riproduzione Riservata.