CALCIOMERCATO ROMA/ "Mahrez vuole i giallorossi! Che intesa con Dzeko e Di Francesco" (esclusiva)

Mahrez, La Presse

CALCIOMERCATO ROMA. Potrebbe essere un colpo importante della Roma in questo mercato. Una Roma che sta cercando di prendere Mahrez dal Leicester. Il club inglese chiede però 50 milioni, una cifra molto alta, che la società gialorossa sta cercando di far abbassare a 30, 35 milioni bonus compresi. Mahrez, che al Leicester ha giocato con Vardy e vinto lo scorso campionato sotto la guida di Claudio Ranieri, troverebbe come compagno d'attacco Dzeko, con trascorsi anche lui nella Premier. Per il centravanti algerino sarebbe l'opportunità di misurarsi per la prima volta nella sua carriera col nostro campionato: Per un commento sul passaggio possibile di Mahrez in un altro campionato altrettanto competitivo come la nuova Serie A. Compito arduo per l'attaccante sarà far dimenticare ai tifosi della Roma i numeri di uno strepitoso Salah, autore nello scorso campionato di 15 assist e 19 gol. Su questa trattativa abbiamo chiesto un parere al giornalista Roberto Gotta, esperto di calcio inglese, intervistato in esclusiva da ilsussidiario.net.

Secondo lei Marhez andrà alla Roma? Ci sono buone possibilità che questo avvenga, del resto il Leicester viene da un campionato disastroso, dove ha sfiorato la retrocessione e magari anche Mahrez vorrebbe cambiare squadra. La Roma potrebbe essere una formazione dove andare a giocare.

Potrebbe veramente lasciare il campionato inglese, la Premier League? Perchè no, in fondo la prospettiva di andare proprio alla Roma potrebbe non dispiacergli. E' vero che in Inghilterra si troverebbe bene, dato che conosce già il calcio inglese. E' anche vero però che andando all'Arsenal, altra squadra che lo segue, non farebbe la Champions, mentre nella squadra di Di Francesco questo sarebbe possibile.

L'intesa con Dzeko? Mahrez giocava bene con Vardy al Leicester con un tipo di calcio più basato sulla velocità, con la palla a terra. Alla Roma con Dzeko, che è forte di testa, nel gioco aereo, Mahrez potrebbe trovare comunque una buona intesa.

E negli schemi di Di Francesco? Credo che possa trovarsi bene anche nel 4-3-3, è un esterno veloce, di corsa, capace si saltare l'uomo e di servire buoni assist.

50 milioni però non sono troppi, la richiesta del Leicester... Sono questi i prezzi che girano nella Premier League, un campionato dove ci sono stati trasferimenti importanti come quello di Walker, il terzino del Totthenam, pagato dal Manchester City 51 milioni. In più il club inglese non ha esigenze di bilancio che lo spingano a vendere a tutti i costi. Quindi il prezzo lo faranno loro.

Si possono fare dei paragoni con Salah? Salah era più diretto, più incisivo rispetto a Mahrez che resta pur sempre un ottimo giocatore.

Quali problemi potrebbero esserci ancora per il suo trasferimento. Magari il fatto di andare a giocare in un campionato come quello italiano con tanta pressione, soprattutto in una città come Roma, anche se ultimamente in Premier il clima e l'ambiente-calcio stanno cambiando. Penso però che Mahrez voglia fortemente questo trasferimento alla Roma, e si sa che nel calciomercato la volontà dei calciatori alla fine diventa determinante.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.