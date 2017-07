Valentino Rossi (LaPresse)

CALENDARIO MOTOGP, GRAN PREMIO DELLA REPUBBLICA CECA 2017 A BRNO, DIRETTA TV, ORARI DI PROVE QUALIFICHE E GARA - Manca davvero poco alla Gran Premio della Repubblica Ceca 2017, decima prova del calendario ufficiale della Motogp attesa per il weekend del 4-6 agosto: i due motori tornano nello storico circuito di Brno e tra i protagonisti più attesi vi è senza dubbio il Dottore della Yamaha, Valentino Rossi, che nel lontano 1996 aveva ottenuto la sua prima vittoria nel motomondiale oltre che il primo titolo iridato ancor anella categoria 125. Qui però il campione del Mondo di Tavullia ha raccolto l’ultimo successo nel 2009: che sia questo l’anno del suo riscatto sull’asfalto di Brno? Innanzitutto andiamo a vedere nel dettaglio gli appuntamenti in calendario per il Gp della Repubblica Ceca 2017, corredati di orari di prove, qualifiche e ovviamente della gara.

Come al solito, anche il fine settimana di Brno su aprirà di venerdì, il 4 agosto per la precisione: per la Motogp la prima sessione di prove libere è atteso alla ore 9.55 fino alle 10.40, mentre la Fp2 è stata programmata alle ore 14.05 fino alle 14.50. Dopo un primo approccio alla pista ceca, si comincerà però a fare davvero sul serio solo il sabato successivo con la Fp3 attesa per le ore 9.55-10.40 oltre che con la quarta e ultima sessione di prove libere attese invece tra le 13.30 e 14.00. Le due ruote torneranno in pista a Brno poi alle ore 14.10 per le due sessioni di qualifiche ufficiali: dalle 14.10 alle 14.25 la prima e dalle ore 14.35 alle ore 14.50 la seconda. La gara del Gp della Repubblica Ceca 2017 è invece attesa per domenica 6 agosto: il classico Warm Up per la MotoGP è stato messo in calendario per le ore 9.40-10.00, mentre il via ufficiale alla prova verrà dato alle ore 14.00. Come al solito ogni appuntamento del Gp della Repubblica ceca 2017, decima prova del calendario della MotoGP sarà trasmessa in diretta tv e diretta streaming video sulla piattaforma satellitare di Sky, che si è assicurata i diritti esclusivi. Sul digitale terrestre invece saranno visibili in diretta tv sul canale Tv8 solo le qualifiche e la gara della domenica.

© Riproduzione Riservata.