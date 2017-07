Antonio Candreva (Foto: Lapresse)

CANDREVA VIA DALL'INTER? CALCIOMERCATO, TIFOSI NERAZZURRI INFEROCITI SUL WEB: VAI DA CONTE BIDONE! - Scoppia il caso Candreva in casa Inter. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Chelsea sarebbe sulle tracce dell'esterno nerazzurro, che ha fatto capire a parole di star bene a Milano ma che non si sa mai cosa possa riservare il futuro. Una perifrasi per lasciare la porta aperta al possibile assalto dei Blues, pronti a mettere sul tavolo 25 milioni di euro. L'Inter è alla finestra, aspetta di capire se perderà o meno Perisic, poi valuterà il da farsi. Intanto sul web i tifosi interisti si sono scagliati su Candreva. Sui social netowrk si possono leggere centinaia di messaggi che invitano l'ex esterno della Lazio ad andarsene: “Con te non facciamo nessun progetto” o “Vai da Conte!”. O ancora altre accuse feroci come: “La maglia dell'Inter devi vederla con il binocolo” e addirittura “Vattene bidone”. Insomma, i profili ufficiali dell'Inter sono stati presi d'assalto. C'è inoltre chi ha creato un hashtag particolare: #CandrevaOut. (agg. Giuliani Federico)

CANDREVA VIA DALL'INTER? CALCIOMERCATO, IL CHELSEA CI PROVA. L'AGENTE DEL GIOCATORE: RESTA NERAZZURRO ALL'80% - Candreva via dall'Inter? Al 20% sì, all'80% no. Il calciomercato è fatto anche di numeri e cifre, e le probabilità della permanenza dell'esterno in nerazzurro sono state rese note dal suo agente, Federico Pastorello. In mattinata si era diffusa la notizia di un forte interessamento del Chelsea per Candreva, quindi, intervistato da FcInter1908.it, Pastorello ha spiegato nel dettaglio la situazione: “Antonio è molto sereno e pensa all’Inter, è contento dell'arrivo di Spalletti in nerazzurro. Futuro? Resta a Milano all'80%. Chelsea? Non escludiamo nulla”. Dunque porta socchiusa per i Blues ma non definitivamente sbarrata. E questo non ha fatto piacere ai sostenitori dell'Inter, che sui social network hanno messo nel mirino l'ex Lazio, invitandolo a raggiungere Antonio Conte in Premier League.



Il Chelsea, come detto, è tornato su Candreva e questa volta appare intenzionato a fare sul serio. Complice la mancata cessione di Perisic al Manchester United, i nerazzurri potrebbero sacrificare proprio Candreva per mettere in cassaforte i milioni necessari per rinforzare la rosa. Difficile dire con certezza cosa accadrà. Le certezze sono due. La prima è che i Blues avrebbero messo sul piatto 25 milioni di euro. La seconda, tanto per aumentare la confusione, è che Candreva ha dichiarato di star bene in nerazzurro. “Fa piacere l'interesse del Chelsea – ha detto il giocatore nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Lione – ma io sono felice all'Inter. Ad oggi non c'è assolutamente niente, poi ci penserà la società nel caso arrivassero delle offerte”.

