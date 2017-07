DIRETTA/ Nuoto 100 e 50 farfalla: Ilaria Bianchi e Piero Codia in gara risultato live (Mondiali Budapest 2017)

Diretta Nuoto 100 e 50 farfalla (Foto: LaPresse)

DIRETTA NUOTO 100 E 50 FARFALLA RISULTATO LIVE: ILARIA BIANCHI E PIERO CODIA IN GARA (MONDIALI BUDAPEST 2017 OGGI 23 LUGLIO) - Ai Mondiali di Budapest 2017 è arrivato il momento delle gare in piscina per quanto riguarda il nuoto. In programma oggi anche le batterie per i 100 farfalla femminili e i 50 farfalla maschili. L'Italia affida le sue speranze a Ilaria Bianchi, Silvia Di Pietro e Piero Codia. L'appuntamento è fissato alle 9.30 per seguire le batterie, mentre nel pomeriggio sono in programma le semifinali, nella speranze di poter seguire anche gli azzurri alle 17.30. Con il ritiro definitivo di Michael Phelps dall'attività agonistica si è aperta la battaglia per raccogliere l'eredità dello Squalo di Baltimora. Potrebbero esserci sorprese ai Mondiali di Budapest 2017, a partire dai 50 farfalla maschili, dove l'Italia è rappresentata da Piero Codia. Un posto sul podio potrebbe conquistarlo il Brasile, che ha in Nicholas Santos e Henrique Martins i favoriti. Protagonista potrebbe essere anche il britannico Benjamin Proud, impegnato anche nello stile libero. La lotta sarà serrata, perché ambiscono ad un posto sul podio anche l'ucraino Andriy Govorov e gli americani Caeleb Dressel e Cullen Jones. In lotta anche il russo Oleg Kostin e il cinese Zhuhao Li. Insomma, per il triestino Codia si preannuncia una batteria particolarmente ostica. Reduce da un'ottima prestazione ai Settecolli, è chiamato a confermare quei segnali positivi lanciati quest'anno.

Ilaria Bianchi è specialista dei 100 farfalla e con Budapest ha un buon feeling: nel 2005 ha vinto la medaglia d'argento agli Europei con la staffetta 4x100 mista. La svolta nella sua carriera è però arrivata nel 2012, quando è diventata per la prima volta campionessa del mondo nei 100 farfalla a Istanbul. Ha già vinto una medaglia d'oro, quindi è chiamata a fare il bis. A inizio mese si è mostrata già in grande forma con la vittoria ai Settecolli nei 100 farfalla, quarta invece nei 200. Le speranze azzurre sono affidate anche su Silvia Di Pietro, primatista italiana anche dei 50 farfalla, nei quali ha raggiunto il risultato migliore con il quinti posto agli Europei di Berlino. Un anno fa invece ha conquistato la sua prima medaglia individuale internazionale nella stessa specialità con il bronzo.

Come seguire le gare di nuoto, specialità farfalla, oggi? I Mondiali di Budapest 2017 possono essere seguiti in diretta tv sia con Eurosport che grazie alla Rai. Due sessioni giornaliere, quella mattutina e poi quella pomeridiana (con semifinali o finali), è garantita da Europsport, mentre la Tv di Stato garantisce una copertura maggiore. Raisport infatti trasmette le gare del mattino, mentre su Raidue vanno in onda quelle pomeridiane e serali. Chi non può seguire i vari appuntamenti in diretta tv può contare su quella in streaming video: a disposizione il servizio Rai Play per vedere le gare su smartphone, pc e tablet. CLICCA QUI PER SEGUIRE LE GARE IN STREAMING CON RAIPLAY.

