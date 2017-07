DIRETTA/ Nuoto 400 sl: Detti e Mizzau in gara, risultato live (Mondiali Budapest 2017)

Diretta Nuoto 400 sl - Gabriele Detti (Foto: LaPresse)

DIRETTA NUOTO 400 SL RISULTATO LIVE: DETTI E MIZZAU IN GARA (MONDIALI BUDAPEST 2017 OGGI 23 LUGLIO) - Ora tocca agli "squali" del nuoto ai Mondiali di Budapest 2017: per i 400 stile libero gli azzurri ai nastri di partenza sono Gabriele Detti per il maschile, Alice Mizzau e Simona Quadarella per il femminile. Si comincia alle 9:30 con le batterie, ma la speranza è di risintonizzarsi per le finali delle 17.30. Le aspettative per i colori italiani nell'anno post-olimpico sono alte e l'attesa è crescente, anche perché la gara dei 400 stile libero maschili è una di quelle con il maggior tasso qualitativo. Il nostro Detti vanta la seconda prestazione al mondo, ma i tempi di accredito vanno presi con le pinze, soprattutto a fronte dell'ultima esibizione del toscano al Trofeo Settecolli. A Roma non era al top, del resto è stato vittima di una febbre che lo ha costretto a saltare la sfida con Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero. L'obiettivo di Gabriele Detti è migliorare il piazzamento della finale alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, dove ha vinto la medaglia di bronzo. Lottare per il massimo risultato non è utopia, di conseguenza dovrà migliorare il record italiano. I 400 stile libero maschili si preannunciano dunque particolarmente infuocati: da non sottovalutare Sun Yang, che ha già dato segni di forte vitalità, e il campione olimpico Mack Horton, che a Rio ha battuto il cinese al termine di uno spettacolare spalla a spalla. Gabriele Detti non teme la concorrenza: ha voglia di lottare ad armi pari per scrivere una pagina importante della storia del nuoto italiano.

Sta affrontando il 2017 con il piglio giusto anche Simona Quadarella, pronta a mettersi in vetrina: la nuotatrice romana classe '98 sta crescendo sensibilmente. Ha caratteristiche da grande fondista, che si sposano bene con i 1500 metri, ma vanta anche una grande leggerezza in acqua. Quello dei Mondiali di Budapest 2017 è uno step fondamentale per lei anche in vista di Tokyo 2020. Simona Quadarella sosterrà il vessillo tricolore nella gara che vede favorita Katie Ledecky. Lei è l'unica nuotatrice in grado di mantenere un passo che va sotto i 4 minuti, ma alle spalle dell'americana sta crescendo la Li, che può ambire alla medaglia d'argento. La sensazione è che l'italiana possa davvero provarci nei 1500: salire sul podio è difficile, ma in questo caso ha più possibilità. Convocata anche Alice Mizzau, che sembra aver ritrovato se stessa dopo un 2016 di crisi personale e condizionato anche da una pleurite che l'ha costretta ad un'inattività di un mese tra dicembre e gennaio. Non ha fissato obiettivi, ma senza dubbio punterà a confermare i segnali di ripresa mostrati finora.

I Mondiali di Budapest 2017 sono trasmessi in diretta tv da Eurosport e Rai. Nel primo caso saranno garantite due sessioni giornaliere: quella del mattino con le batterie e quella pomeridiana con le finali. Quella del mattino verrà trasmessa, per quanto riguarda la Tv di Stato, da Raisport, mentre Raidue manderà in onda di il pomeriggio il nuoto. I Mondiali di Budapest 2017 però possono essere seguiti anche in streaming video: chi non ha a disposizione la tv per la diretta delle gare può usufruire del servizio Rai Play e seguire così gli appuntamenti attraverso pc, smartphone e tablet. CLICCA QUI PER SEGUIRE LE GARE IN STREAMING CON RAIPLAY.

