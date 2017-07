Angel Di Maria (Foto: Lapresse)

DI MARIA ALL'INTER CALCIOMERCATO, IL PSG PRONTO A VENDERE L'ARGENTINO. NERAZZURRI ALLA FINESTRA - Il Paris Saint Germain potrebbe presto mettere in vendita Di Maria. L'Inter è alla finestra e attende sviluppi, anche se da Parigi sono già arrivati segnali inequivocabili. Il calciomercato sta per entrare nel vivo, e i francesi hanno intenzione di investire cifre importanti per riscattare la scorsa, deludente stagione. Al Khelaifi ha in mente di regalare a Unai Emery un top player di livello assoluto, con Neymar prima scelta e Alex Sanchez l'alternativa di lusso al brasiliano. Certo, per arrivare al brasiliano servirà un esborso ingente, che tra cartellino e contratto arriverebbe a toccare circa 200 milioni di euro. Ecco perché il Psg è costretto a sfoltire la rosa: sia per finanziare il colpo dell'estate, sia per non sforare il Fair Play Finanziario.



Tra i possibili partenti, riporta L'Equipe, oltre a Krychowiak, Aurier, Lucas, Jesé e Ben Arfa ci sarebbe anche Angel Di Maria. L'Inter sogna da tempo di mettere le mani sull'argentino, e nelle prossime settimane potrebbe avere concretamente la chance di farlo. Resterebbe un problema non da poco: lo stipendio di Di Maria. Il Fideo percepisce a Parigi qualcosa come 11 milioni di euro a stagione, troppi per gli standard nerazzurri. Su questo dovrà eventualmente esser fatta chiarezza. Per quanto riguarda il costo del cartellino, l'Inter conta di vendere Perisic all'Inter e ricavare 50-55 milioni di euro da reinvestire immediatamente proprio per Di Maria.

