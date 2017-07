Diretta Italia Kazakistan (LaPresse)

DIRETTA ITALIA KAZAKISTAN: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI DI NUOTO 2017) – Italia Kazakistan è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi domenica 23 luglio alle ore 15.00 alla Alfred Hajbos di Budapest, e valida per il torneo maschile dei play off per i Mondiali di Nuoto 2017. Il Settebello di Campagna è quindi chiamato ancora in vasca a riconfermare il proprio valore oltre che le ambizioni di medaglia contro la nazionale kazaka in quella che potrebbe essere una fase della competizione davvero insidiosa. Gli azzurri infatti non riuscendo a trovare la prima posizione nella proprio girone eliminatorio a favore dell’Ungheria padrona di casa, dovrà affrontare il Kazakistan che invece hanno chiuso il proprio girone da terzi dietro a Montenegro e Brasile. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTTA STREAMING VIDEO DI ITALIA KAZAKISTAN (da raiplay.it)

Differente il cammino del Settebello del ct Sandro Campagna, tra le migliori nazionali presenti qui ai Mondiali di nuoto a budapest, ma che ha avuto la sfortuna di incontrare sul proprio cammino proprio la formazione padrone di casa : di fronte all’Ungheria infatti l’Italia si è dovuta arrendere nella fase a gironi e pur avendo ottenuto 5 punti e 2 successi (come i magiari) sono scesi in seconda piazza per la differenza reti. L’Ungheria realizzano un bilancio di 35-19 è così riuscita a ottenere il titolo di prima del gruppo e quindi ad accedere direttamente ai quarti, dove presto almeno secondo il pronostico, dovrebbero accedervi anche gli italiani. Dopo tutto la sfida contro il Kazakistan appare largamente alla portata della Settebello italiano: pur non volendo sottovalutare l’avversario, gli azzurri appaiono comunque favoriti al successo finale e anzi questa partita potrebbe risultare essere un’ottima occasione di allenamento per una formazione che ha subito qualche cambiamento di peso dell’ultimo minuto. Ricordiamo infine che la partita tra Italia e Kazakistan sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale, che ha garantito ampia copertura agli eventi dove saranno impegnati gli azzurri per i Mondiali di nuoto 2017 a Budapest. L’appuntamento è quindi per le ore 15.00 su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre, mentre la diretta streaming video della partita sarà garantita dal servizio gratuito Raiplay.it. Consigliamo infine di consultare il sito della federazione internazionale (www.fina.org) oltre che del comitato italiano (www.federnuoto.it) per rimanere aggiornati sul risultato finale

