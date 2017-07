Diretta Italia Thailandia (LaPresse)

DIRETTA ITALIA THAILANDIA:INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (WORLD GRAND PRIX 2017,VOLLEY FEMMINILE) – Italia-Thailandia è la partita di volley femminile in programma oggi domenica 23 luglio 2017 alle ore 13.00 italiane (ma saranno le ore 18.00 locali) a Bangkok, valida nell’ultima giornata del terzo e ultimo weekend del World Grand Prix 2017. Ultimo banco di prova per le azzurre del Ct Mazzanti che potrebbero chiudere qui la loro esperienza in questa competizione targata Fivob o che invece potrebbero trovare un insperato ma senza dubbio davvero entusiasmante qualificazione alla Final six 2017. In tal caso sarebbe un traguardo davvero importante per le azzurre, che fino ad oggi hanno dimostrato di potersela battere con chiunque pur essendo un gruppo molto giovane.

Oggi contro le padrone di casa, campo opposto e l’emozione di una qualificazione che pare raggiungibile con l’aiuto della fortuna, l’edizione potrebbe giocare qualche brutto scherzo alla nostra nazionale italiana di volley femminile. Va però detto che finora anche nei momento più complicati (e come i match contro Turchia e Repubblica Domenicana questa settimana) le azzurre hanno dimostrato una particolare freddezza e soprattutto una grandissima grinta che le ha premesso di dare la svolta giusta nei momenti più decisivi del match. Benchè la Thailandia oggi non abbia più particolari velleità di classifica non per questo di fronte al pubblico di casa non vorrà chiudere in bellezza il torneo, provando quindi a mettere i bastoni tra le ruote all’Italia, che invece è ancora la ricorsa di un posticino nel tabellone finale.

Ricordiamo infine che la partita tra Italia e Thailandia attesa alle ore 13.00 italiane non sarà visibile in diretta tv: il match del World Grand Prix 2017 sarà però visibile per tutti gli appassionati in diretta live streaming video sul profilo Youtube ufficiale della federazione internazionale (FIVB Volley ball). Consigliamo infine di collegarsi al portale ufficiale della Fivb (www.fivb.com) oltre che della competizione (www.worldgrandprix.2017.fivb.com) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live.

© Riproduzione Riservata.