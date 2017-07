Diretta/ Nuoto, finale 4x100 stile maschile: info streaming video e tv, risultato live (Mondiali 2017)

Filippo Magnini guida la 4x100 stile ai Mondiali di nuoto (Foto LaPresse)

DIRETTA NUOTO FINALE 4x100 UOMINI RISULTATO LIVE: ITALIA A CACCIA DI MEDAGLIA (MONDIALI BUDAPEST 2017 OGGI 23 LUGLIO) - L’Italia della 4x100 stile libero si gioca la medaglia ai Mondiali nuoto 2017: domenica 23 luglio a partire dalle ore 17:30 si apre il primo pomeriggio di finali nella piscina di Budapest e la nostra nazionale maschile va a caccia di gloria dopo aver disputato un’ottima semifinale.

Questa sarà la settima gara (su otto) in programma domenica; l’Italia si è qualificata con il secondo tempo nella sua batteria, 3’13’’26. Davanti, con un vantaggio di 36 centesimi, quegli Stati Uniti che due anni fa clamorosamente avevano mancato l’accesso alla finale, ma che ora si candidano come grandi favoriti; uno sguardo ai tempi ci dice che l’Italia ha preceduto di 38 centesimi l’Ungheria (terza nella nostra semifinale) e che entra nella gara per le medaglie con il quarto tempo generale, superata anche dal sorprendente Brasile (con Cesar Cielo Filho e Bruno Fratus) e dall’Australia che hanno dominato la loro prima batteria, rifilando oltre 2 secondi al Giappone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA FINALE 4X100 STILE

I nipponici saranno tra le altre finaliste insieme a Russia e Canada; l’Italia partirà in corsia 6 e avrà al suo fianco Australia e Russia, sicuramente avere gli oceanici vicini potrà darci una mano riguardo il ritmo da tenere per la zona medaglie. A gareggiare nelle semifinali sono stati Luca Dotto, Ivano Vendrame, Alessandro Miressi e Filippo Magnini; il primo e l’ultimo saranno in acqua anche oggi pomeriggio, non è detto invece che Vendrame e Miressi, per quanto siano stati importanti e bravi, siano confermati.

La caccia alle medaglie sarà serratissima: intanto possiamo già dire che rispetto a due anni fa mancherà la Francia che dunque non difende il suo titolo, mentre la Russia che aveva ottenuto la medaglia d’argento rischia di non salire sul podio. Per quanto riguarda l’Italia, la nostra nazionale difende il bronzo che aveva ottenuto nel 2015 a Kazan, quando Dotto e Magnini (sempre schierati in prima e quarta frazione) avevano nuotato insieme a Marco Orsi e Michele Santucci.

Allora ci eravamo qualificati con il terzo tempo, mentre l’Australia aveva fatto flop chiudendo con il tredicesimo tempo delle semifinali; si è dunque ribaltato tutto nel giro di due anni, la grande speranza è che i nostri ragazzi si possano confermare sul podio. Di sicuro, le sensazioni di questa mattina sono state piuttosto buone.

La diretta tv della finale della 4x100 stile ai Mondiali nuoto 2017 sarà trasmessa, come tutto il programma delle finali di Budapest, su Rai Sport: da bordo piscina arriveranno interviste e approfondimenti a cura di Elisabetta Caporale. Ovviamente sarà possibile seguire le finali del nuoto anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà collegarsi al sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA FINALE 4X100 STILE

