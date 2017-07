Emre Can (Foto: Lapresse)

EMRE CAN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, MAROTTA PREPARA L'ASSALTO AL CENTROCAMPISTA DEL LIVERPOOL - Emre Can-Juventus, è pronto l'assalto dei bianconeri. La Vecchia Signora ha scelto a quale centrocampista dare l'assalto, e tutto conduce al giocatore tedesco di origine turca in forza al Liverpool. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe già intascato il sì di Can, in attesa dell'offerta ufficiale che Marotta presenterà molto presto ai Reds. Nei primi giorni della prossima settimana, dunque, i bianconeri busserano alla porta del Liverpool per cercare il contatto decisivo. Reduce dalla Confederations Cup vinta con la Germania, Emre Can è tornato ad allenarsi con i compagni di club soltanto da ieri. Quando il Liverpool rientrerà a casa dalla tournée in Oriente, il centrocampista avrà un faccia a faccia con Jurgen Klopp in cui ribadirà al tecnico il desiderio di trasferirsi alla Juventus.



Il Liverpool proverà a far cambiare idea a Emre Can proponendogli di rinnovare il contratto in scadenza nel 2018, a cifre anche piuttosto elevate. Nonostante questo tentativo, nel destino del giocatore c'è la Juventus. Il 23enne vuole soltanto i bianconeri e ha di fronte a sé due strade: trasferirsi a Torino in questa sessione di calciomercato o aspettare la scadenza del suo contratto e approdare alla Juventus a parametro zero. Il Liverpool, quando capirà che non potrà in nessun modo trattenere Can, si siederà al tavolo e ascolterà le proposte di Marotta, pronto a mettere sul piatto 30-35 milioni di euro.

