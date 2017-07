Froome vincitore Tour de France 2017/ Vittorio Adorni: Chris non è un campione! (esclusiva)

La Presse

Chris Froome è il vincitore del Tour de France 2017. Un esito scontato, come già era stato previsto da tutti i pronostici della vigilia. Un Tour noioso, senza emozioni e privo di grandi imprese e di antagonisti, come invece è sempre stato nella tradizione di questa gara a tappe. L'unico, sussulto soprattutto per i tifosi italiani, lo ha regalato Fabio Aru, il ciclista sardo che ha visto schiantarsi ogni possibilità di vittoria finale sulle alpi francesi. Per commentare questa edizione del Tour del France abbiamo sentito l'ex corridore Vittorio Adorni, campione del mondo a Imola nel 1968. Eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Chris Froome, successo scontato? Ha vinto, aiutato molto dalla squadra, diciamo che lui era il favorito e alla fine è arrivato primo a Parigi. Avere però compagni eccezionali è stato molto importante!

Si prepara solo per il Tour de France, questa sarà la sua prima vittoria in stagione, le sembra una cosa giusta? E' così, lui punta al Tour e lo vince, quest'anno non ha incontrato grandi avversari. Praticamente vuole conquistare solo questa corsa durante la stagione.

Quando correva lei era più dura... C'erano tanti campioni, molto forti, non era semplice, almeno nel Tour de France di quest'anno non è stato così.

Froome si può annoverare tra i grandi di ogni epoca? Non direi proprio perchè corre poco, si concentra solo sul Tour de France.

Che dire di Aru, poteva fare di più? Ha fatto quello che poteva, aveva impostato la stagione sul Giro forse più adatto a lui che partiva dalla "sua" Sardegna. Poi ha dovuto cambiare tutto, non è stato facile, mentalmente e fisicamente.

Cosa potrà fare i prossimi Tour? A cronometro ha dei limiti, dovrà avere una squadra più forte al suo fianco, dovrà migliorare in salita, ma un domani a queste condizioni potrebbe anche vincere il Tour.

Uran l'ha visto bene... Ha disputato un grande Tour, secondo me con pieno merito

E Bardet? Fa fatica a cronometro, e anche lui dovrà migliorare in salita. Potrebbe provare a vincere il Tour in futuro ma solo se crescerà.

Landa è stato un protagonista... Lo è stato al Giro d'Italia, e lo è stato anche al Tour: se in futuro non dovrà lavorare per Froome potrà provare a vincere una grande corsa a tappe. Anche Kwiatkowski si è comportato bene ma non è uomo da grandi corse a tappe come Landa, non così forte almeno.

Vede qualche altro protagonista giovane per i prossimi Tour de France? No, purtroppo non lo vedo, lo aspettiamo anche perchè questo è stato un Tour noioso, senza grandi imprese. Abbastanza monotono direi, si spera che venga fuori un grande campione nei i prossimi anni.

(Franco Vittadini)

