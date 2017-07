Italia Kazakhstan/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Mondiali pallanuoto 2017)

Italia, sfida al Kazakhstan nei Mondiali di Pallanuoto (foto LaPresse)

DIRETTA ITALIA KAZAKHSTAN, INFO STREAMING E ORARIO TV: VIA AGLI OTTAVI DI FINALE (MONDIALI PALLANUOTO 2017)- Nei Mondiali di Pallanuoto in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria, per l'Italia la situazione si è fatta difficile dopo il secondo posto nella fase a gironi, che ha costretto la squadra azzurra a dover passare per gli ottavi di finale prima di poter festeggiare l’approdo tra le prime otto del mondo, e soprattutto a finire in una parte del tabellone molto difficile, dove negli eventuali quarti di finale ci sarà la Croazia ad attendere il Settebello. Insomma, non le prospettive migliori ma la truppa azzurra non perde la fiducia e si concentra nel frattempo sull’ottavo di finale contro i kazaki che, almeno sulla carta, dovrebbe rivelarsi un impegno agevole.

Match previsto per domenica 23 luglio 2017 alle ore 15.00, in caso di passaggio del turno il Settebello se la vedrà contro i croati martedì 25 luglio alle ore 22.00, per quello che potrà essere il vero e proprio bivio nel Mondiale dell’Italia tra una prematura eliminazione oppure un approdo in zona medaglie.

Per l’Italia alla fine ha pesato il pareggio contro i padroni di casa dell’Ungheria nella fase a gironi, col primo posto nel raggruppamento che avrebbe sicuramente garantito un tabellone più abbordabile nella fase ad eliminazione diretta. Contro i forti magiari la vittoria è sfuggita sul filo di lana, con due gol di vantaggio sciupati nell’ultimo quarto, ma l’Italia è apparsa comunque motivata e capace di fare grandi cose, come si è visto anche nelle due larghe vittorie ottenute contro la Francia e all’Australia.

Prima di iniziare a pensare allo spauracchio croato, dunque, sarà fondamentale battere i kazaki negli ottavi di finale. Italia-Kazakhstan, domenica 23 luglio 2017 alle ore 15.00, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di nuoto in Ungheria, si potrà seguire in diretta tv sul canale 57 di Raisport (557 in HD), in chiaro per tutti anche in diretta streaming video sul sito www.raiplay.it/dirette/raisport a disposizione per tuti coloro che vorranno seguire il match con una connessione internet.

