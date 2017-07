Karamoh all'inter? / Calciomercato, il giocatore ha detto sì. Trattativa in corso con il Caen

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter (Foto: Lapresse)

KARAMOH ALL'INTER? CALCIOMERCATO, IL GIOCATORE HA DETTO SI'. TRATTATIVA IN CORSO CON IL CAEN - Il calciomercato dell'Inter sta per decollare. Nelle ultime ore, tra Di Maria e Dalbert, è spuntato Yann Karamoh, ala destra ivoriana in forza al Caen. Il classe '98 piace tantissimo ai nerazzurri, che hanno subito provato ad acquistarlo con un primo blitz non andato a buon fine. Come ricostruisce Il Corriere dello Sport, l'Inter ha offerto al club francese 5 milioni di euro: proposta rispedita al mittente. Il Caen vorrebbe ricavare almeno 10 milioni dalla cessione di Karamoh, ma la sensazione è che i nerazzurri possano presto rilanciare toccando quota 6-7 milioni. La trattativa si potrebbe chiudere a 8, distanza a quel punto vicinissima da colmare. Intanto l'Inter ha incassato il sì del giocatore.



Pietro Ausilio e Walter Sabatini, rispettivamente direttore sportivo interista e coordinatore tecnico di Suning, hanno agito sotto traccia, approfittando del fatto che Karamoh andrà presto in scadenza con il proprio club. Da quanto emerge, il giocatore non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il Caen in scadenza nel giugno 2018. Dunque, per evitare di perdere il ragazzo a zero euro tra meno di 12 mesi, i transalpini sono costretti a trattare con l'Inter. I nerazzurri, oltre Karamoh, stanno trattando un altro giocatore in Ligue 1. Si tratta di Dalbert del Nizza, che dovrebbe arrivare a Milano per 20 milioni di euro, dopo i playoff di Champions League dei rossoneri di Francia.

