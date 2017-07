Casa Milan (Foto: Lapresse)

LISTA EUROPA LEAGUE MILAN, I 30 GIOCATORI CONVOCATI PER IL CRAIOVA: ASSENTI BIGLIA E BONUCCI - Europa League, il Milan ha stilato la lista dei 30 giocatori che prenderanno parte alla trasferta rossonera in Romania. Qui, allo stadio Municipal di Drobeta, il 27 luglio il Diavolo affronterà il Craiova nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League. Questa la lista completa, con gli atleti suddivisi per reparto. Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone, Storari. Difensori:Abate, Antonelli, Calabria, Conti, Gabbia, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata. Centrocampisti: Bonaventura, Calhanoglu, Crociata, Kessie, Locatelli, José Mauri, Montolivo, Sosa, Zanellato. Attaccanti: Bacca, Borini, Cutrone, Niang, André Silva, Suso.



Due sono le defezioni milaniste che balzano subito all'occhio: quelle di Lucas Biglia e Leonardo Bonucci. Il motivo è prettamente burocratico, come ha spiegato nel dettaglio l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone: “Abbiamo consegnato le liste per la Uefa – ha detto il dirigente – Non troverete Biglia e Bonucci, acquisti che abbiamo completato sabato. Nessuno pensi che ci siano problemi di altra natura, sono solo problemi tecnici di ritardi e tempi legati alla nostra trasferta e alla velocità con cui si sono chiude queste operazioni. Sareanno risolti al nostro rientro in Italia”. Non tutto è perduto, perché il regolamento dell'Europa League consente ai club di inserire un giocatore in lista entro le 24 di mercoledì. Chissà che il Milan non voglia utilizzare questo jolly per assicurarsi nel match di ritorno contro il Craiova uno tra Biglia e Bonucci.

