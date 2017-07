Mondiali nuoto 2017/ Info streaming video e diretta tv, con Martinenghi e Scozzoli, orario e finali

Mondiali di nuoto Budapest 2017, Foto Lapresse

Tanta carne al fuoco anche per quanto riguarda la giornata di oggi domenica 23 luglio 2017, a Budapest sono infatti in pieno svolgimento i campionati del mondo di nuoto in cui l'Italia sta recitando un ruolo da protagonista, occhi puntati in particolare su Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli impegnati nelle batterie mattutine dei 100 rana maschili e hanno entrambi ambizioni di medaglia o di ottenere comunque un buon piazzamento. Loro due non saranno gli unici due azzurri in azione, nei 100 farfalla femminili ci saranno al via tra le altre Ilaria Bianchi e Silvia Di Pietro con Gabriele Detti che invece pul dire la sua nei 400 stile libero maschili, stesso discorso per Piero Codia che prenderà parte ai 50 farfalla maschili. Nei 400 stile libero femminili il tifo sarà concentrato su Alice Mizzau e Simona Quadarella con la nazionale italiana impegnata anche nelle staffette 4x100 stile libero femminili e maschili. Purtroppo non si segnala la presenza di atlete azzurre nei 200 misti femminili.

Nel tardo pomeriggio ci saranno le finali dei 400 stile libero maschili e femminili nonché delle staffette 4x100 relative alla specialità che assegneranno medaglie, e si spera di pren. Si terranno anche le semifinali dei 100 farfalla femminili e dei 100 rana maschili, oltre a quelle dei 50 farfalla maschili e dei 200 misti femminili.

Come al solito sarà possibile assistere in diretta tv alle fasi cruciali dei campionati del mondo di nuoto di Budapest 2017 grazie all'ampia copertura televisiva che la Rai dedica all'evento grazie al canale 57 (in alta definizione) dove vengono trasmesse la maggior parte delle gare e tutte le più importanti che vedono protagonisti i nostri atleti. Diretta streaming video garantita dall'app RaiPlay scaricabile sui dispositivi mobili o accessibile tramite web browser all'indirizzo www.raiplay.it.

In alternativa sarà possibile sintonizzarsi su Eurosport 2, canale disponibile nelle piattaforme di Sky e Mediaset Premium, oltre che in streaming sull'app Eurosport Player.

