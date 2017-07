Mondiali scherma 2017/ Daniele Garozzo bronzo nel fioretto, flop nella spada femminile (Lipsia 2017)

Daniele Garozzo, bronzo nel fioretto ai Mondiali scherma 2017 (LaPresse)

MONDIALI SCHERMA 2017: DANIELE GAROZZO BRONZO NEL FIORETTO A LIPSIA - Ottima notizia per l’Italia impegnata nei Mondiali di scherma 2017: sulla pedana dell’Arena Leipzig Daniele Garozzo vince una bellissima medaglia di bronzo nel fioretto maschile. Campione olimpico ed europeo in carica, Garozzo purtroppo non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio ma, per lui, si tratta di una conferma ai più alti livelli nella sua specialità. Purtroppo il siciliano non ha superato la semifinale: a fermarlo è stato il giapponese Toshiya Saito, che lo ha battuto per 15-12. Una vecchia conoscenza per l’Italia: un giovane che ai Mondiali Under 20 di Plovdiv, quest’anno, aveva fermato il nostro Guillaume Bianchi. Curiosamente sempre per 15-12, e in semifinale: quasi una maledizione dunque per la nostra nazionale, ma Garozzo in ogni caso è stato bravissimo nel turno precedente quando si era liberato di Race Imboden. L’americano conduceva 14-11 e per lui le porte del podio erano di fatto spalancate; poi Daniele ha piazzato una rimonta fantastica, arrivando al pareggio e poi piazzando la stoccata decisiva con la quale è arrivato al bronzo. Nei turni precedenti tutto facile per il catanese, che aveva concesso 17 punti totali a Tobias Reichetzer, Kenta Suzumura e Taegyu Ha.

Si tratta della quinta medaglia per l’Italia ai Mondiali scherma 2017: a Lipsia questo è il terzo bronzo per la nostra spedizione. A mancarlo per un soffio è stato Alessio Foconi: l’umbro, che aveva battuto Mengkai Huang (15-5) e Benjamin Kleibrink (15-6), si era trovato faccia a faccia con Andrea Cassarà: uno dei due avrebbe dovuto abbandonare il torneo ed è toccato a Cassarà, battuto 15-14 dal connazionale al termine di una bellissima sfida. Rinfrancato dalla vittoria, purtroppo Foconi è caduto contro un altro giapponese, Takahito Shikine, con il risultato di 13-15; la sua corsa si è dunque fermata ai quarti di finale. Ancora peggio è andata a Rossella Fiamingo nella spada femminile: la catanese si è fatta eliminare agli ottavi di finale dalla polacca Ewa Nelip, che ha piazzato la stoccata del 13-12 nel minuto supplementare spezzando il sogno di Rossella, che aveva appena concluso il derby contro Alberta Santuccio (15-12). Niente da fare anche per Mara Navarria: la friulana ha disputato una sfida a basso punteggio contro Erika Kirpu. Sul 6-6 le due sono arrivate al minuto supplementare e qui è stata l’estone ad avere la meglio. Giornata dunque agrodolce per l’Italia, ma a Lipsia il bottino della nostra spedizione è già piuttosto ampio e Daniele Garozzo si iscrive al medagliere.

© Riproduzione Riservata.