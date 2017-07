Motocross/ Gp Repubblica Ceca 2017 Loket: info streaming video e diretta tv (oggi 23 luglio)

Diretta Gp della Repubblica Ceca 2017 (LaPresse)

DIRETTA GP REPUBBLICA CECA 2017 A LOKET: INFO STREAMING VIDEO E TV MOTOCROSS (OGGI 23 LUGLIO) –Il Campionato del Mondo di Motocross torna oggi protagonista con il tanto atteso Gran Premio della Repubblica Ceca sulla circuito di Loket, 13^ prova del calendario e dove chiaramente gli occhi di tutti gli appassionati italiani saranno su Tony Cairoli, sempre più leader della classifica piloti. A poche prove dal termine della stagione ogni singolo Gp si annuncia decisivo per la vittoria del titolo finale: il siciliano è l’avversario numero 1 nella categoria Mxgp, e il clima di sta facendo ormai rovente ai piani alti della graduatoria. Dopo due settimane di sosta infatti il campionato di Motocross torna a viver le ultime prove: saranno 7 in meno di due mesi a decidere di fatto la stagione e se davvero Cairoli potrà centra il suo nono titolo iridato.

Di certo oggi nello splendido circuito di Loket non mancherà la battaglia tra il siciliano e Jeffrey Herlings: dopo Ottobiano e Agueda i due torneranno a sfidarsi gomito a gomito in posta, al traguardo come nella graduatorie. Benché l’olandese debba recuperare ben 96 punti in classifica del mondiale piloti dietro allo stesso Cairoi, di fatto il duello non ne perde di energia: l’infortunio rimediato agli internazionali d’Italia ha parzialmente compromesso il cammino dello stesso Herlings, ritornato però in questa parte finale della stagione della Motocross con grande entusiasmo e ambizione. Non a casi quindi si può davvero dire che Herligns sia diventato quasi un personaggio scomodo nel circuito Mxgp: benché sia lontano da Cairoli, l’olandese con la recente striscia di risultati positivi trovata, è riuscito ad arrivare a dare non poco fastidio in classifica nomi come Desalle e Paulin, ben vicini a pochi punti di vantaggio. Vediamo ora gli orari di questo weekend di gara del Gp della Repubblica Ceca: alle ore 10.45 è atteso il primo Warm up per la categoria Mxgp, mentre alle ore 14.05 verrà dato il via alla gara 1. È invece stata programma a Loket la partenza della gara 2 dalle ore 17.00, ultima sfida decisa di questo fine settimana dedicato alla Motocross.

Per seguire il Gran Premio della Repubblica Ceca 2017 di motocross ad Loket l'appuntamento però sarà in diretta tv solo parzialmente, perché Eurosport 2 - canale visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium - per esigenze di palinsesto riuscirà a trasmettere solamente gara-2, di conseguenza anche la diretta streaming video garantita a seconda delle varie piattaforme da Sky Go, Premium Play oppure Eurosport Player sarà relativa solamente all'ultimo atto della domenica portoghese del motocross.

