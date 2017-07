Neymar al Psg / Calciomercato, dalla Francia: il brasiliano ha detto sì. Ma in Spagna frenano

Neymar (Foto: Lapresse)

NEYMAR AL PSG CALCIOMERCATO, DALLA FRANCIA: IL BRASILIANO HA DETTO SI'. MA IN SPAGNA FRENANO - Il calciomercato estivo è scosso dalla telenovela Neymar, che secondo la stampa spagnola avrebbe accettato la proposta del Psg, mentre per quella spagnola si sarebbe convinto a restare al Barcellona. In attesa di scoprire la verità non possiamo che raccontare quanto fin qui successo. Punto primo: il Paris Saint Germain ha intenzione di rafforzarsi in modo pesante per dimenticare le delusioni della passata stagione. Per farlo, Al Khelaifi è pronto a regalare a Unai Emery un top player di livello assoluto: Neymar. Punto secondo: prima di sferrare l'assalto al brasiliano, i francesi devono vendere diversi uomini sia per finanziare la costosa trattativa, sia per non sforare i margini del Fair Play Finanziario. Punto terzo, e qui arriviamo al cuore della questione: cosa ha in mente di fare Neymar? Ci sono due versioni discordanti.



La prima, e più diffusa nelle ultime ore, è quella secondo cui il Psg sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 222 milioni di euro che pende sulla testa di Neymar. Il giocatore, che avrebbe già comunicato ai compagni del Barça di trasferirsi altrove, riceverebbe uno stipendio di 30 milioni a stagione fino al 2022, a cui se ne aggiungerebbero altri 40 al momento della firma. Non mancherebbero inoltreun jet privato a disposizione del giocatore ogniqualvolta O Ney volesse volare in Brasile. Secondo l'altra versione, lo spogliatoio del Barcellona avrebbe convinto Neymar a restare. Intanto il ragazzo non smette di dar spettacolo, e nell'ultima amichevole contro la Juventus si è guadagnato la palma di migliore in campo grazie a una splendida doppietta.

