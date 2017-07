Probabili formazioni / Inter Lione: Icardi fuori per infortunio (International Champions Cup 2017)

Probabili formazioni Inter-Lione, Eder titolare - La Presse

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIONE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) – Si gioca domani il match Inter-Lione al Nanjing Olympic Sports Center a Nanchino. Il fischio d'inizio è previsto per le 14.05, orario italiano, con diretta tv su Premium Sport e la possibilità di seguire la trasmissione in diretta streaming su Premium Play. Il tecnico di Certaldo dovrà puntare ancora una volta sul 4-2-3-1 di fabbrica con tanti titolari pronti a partire dal primo minuto. In porta vedremo lo sloveno Samir Handanovic, mentre la linea a quattro davanti a lui sarà formata da Danilo D'Ambrosio, Jeison Murillo, Joao Miranda e Yuto Nagatomo. In mezzo al campo vedremo schierati in cabina di regia il nuovo acquisto Borja Valero, arrivato dalla Fiorentina, e Roberto Gagliardini. La batteria dei tre trequartisti invece sarà formata da Andrea Candreva, Joao Mario e Ivan Perisic. Davanti l'unica punta sarà Eder. Mauro Icardi invece rimarrà fermo per un problema muscolare. Il Lione invece si ripresenta con la formazione tipo anche se ovviamente dovrà fare a meno di Lacazette partito in questa sessione di calciomercato estiva.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Lione:

INTER 4-2-3-1 - Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Borja Valero; Candreva, Joao Mario, Perisic; Eder. All. Spalletti

LIONE - Lopes, Tete, Marcal, Diakhaby, Gouri, Depay, Darder, Cornet, Fekir, Tousart, Marcelo.

