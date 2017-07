Real Madrid-Manchester United/ Info streaming video e diretta tv, formazioni, quote, orario, risultato live

Paul Pogba, United - LaPresse

DIRETTA REAL MADRID-MANCHESTER UNITED: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) – Grande spettacolo questa sera in California per la International Champions Cup 2017. Di scena, in quel di Santa Clara, la sfida fra il Real Madrid e il Manchester United. Di fronte troveremo quindi i campioni d’Europa, vittoriosi contro la Juventus a Cardiff lo scorso due giugno, e i detentori dell’Europa League. Un incontro, quello valevole per la ICC 2017, o come la chiamano i tifosi, la Champions League estiva, che di fatto anticipa la sfida valevole per la Supercoppa Europea, gara che si terrà il prossimo 8 agosto alla Philip II Arena di Skopje, e che di fatto sarà il primo grande esame stagionale sia per la compagine allenata da José Mourinho, quanto per il Real di Zinedine Zidane.

La sfida fra il Real Madrid e il Manchester United si giocherà alle ore 14:00 locali, quando in Italia saranno invece le 23 (sono infatti 9 le ore di differenza con la California). Lo scenario sarà il Levi’s Stadium, enorme impianto statunitense da 68.500 posti a sedere, sede dei San Francisco 49ers, la nota squadra di football americano che milita nella NFL. Di fronte, come dicevamo, due delle squadre più attese della prossima stagione. Da una parte il Real Madrid, che fino ad oggi ha dato vita solo a due acquisti: i due talenti Theo Hernandez (terzino sinistro) e Dani Ceballos (centrocampista centrale), provenienti rispettivamente dall’Atletico Madrid e dal Real Betis di Siviglia.

In uscita, invece, James Rodriguez, ceduto ufficialmente al Bayern Monaco dopo una stagione ai margini dell’undici titolare. Sono invece più di 100 i milioni già investiti dai Red Devils, suddivisi in 22 per il difensore centrale Lindelof, proveniente dal Benfica, e 85 per Romelo Lukaku, attaccante della nazionale belga, acquistato dal Chelsea. Un big match tutto da seguire quindi, una sfida fra la più grande squadra a livello europeo delle ultime due stagioni, e un’altra, il Manchester, che vuole ovviamente tornare ai fasti di un tempo, cercando di riconquistare il prima possibile la Premier League e la Champions. Le agenzie di scommesse favoriscono il Real Madrid per quest’amichevole di prestigio: WilliamHill.it ad esempio propone il segno 1 per la vittoria delle Merengues a quota 2,10, il segno X per il pareggio a 3,50 e il segno 2 per il successo del Manchester United a quota 3,30.

Probabili formazioni: il Real Madrid dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2. In porta il costaricano Keylor Navas, in difesa invece previsti Carvajal a destra, Theo Hernandez a sinistra e coppa centrale Varane-Nacho Fernandez. A centrocampo Kovacic, Marcos Llorente e Dani Ceballos, sulla trequarti Isco e in attacco la coppia formata da Benzema e Borja Mayoral. Il Manchester United dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1: tra i pali de Gea, davanti a lui i difensori centrali Lindelof e Bailly, a completare la retroguardia i terzini Antonio Valencia e Darmian. In mezzo al campo Fellaini e Carrick, sulla trequarti invece Rashford (largo a destra), Pogba e Martial e davanti Romelu Lukaku.

La sfida fra Real Madrid e il Manchester United, gara valevole per la International Champions Cup 2017, in programma quest’oggi alle ore 23:00 italiane, sarà visibile in diretta tv. I diritti della ICC sono stati infatti acquisiti dalla tv digitale Mediaset Premium, che trasmetterà in esclusiva tutto l’intero evento, partite delle big italiane comprese. Per vedere la gara non dovrete fare altro che sintonizzarvi su Premium Sport e godervi il match. Ricordiamo inoltre la possibilità di vedere la sfida in questione in diretta streaming, attraverso la piattaforma Premium Play, esclusiva ovviamente dei clienti Premium, un modo per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone.

