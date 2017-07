Torino-Renate/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (amichevole)

Sinisa Mihajlovic, allenatore Torino - LaPresse

DIRETTA TORINO-RENATE: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) – Il Torino torna nuovamente in campo per un’amichevole estiva. Alle ore 17:00 di questa sera, in quel di Bormio dove si trova attualmente la squadra granata per il ritiro al fresco della Valtellina, ci sarà l’incontro con il Renate, compagine della provincia di Monza e Brianza, che milita nel campionato di Lega Pro, tornato recentemente con la vecchia denominazione Serie C.

Una sfida, quella del Torino, che giunge dopo i due precedenti impegni contro l’Olginatese, gara terminata con la vittoria di tre reti a uno, e con il Casateserogoredo, l’amichevole inaugurale dello scorso 16 luglio, in cui il Toro ha avuto la meglio sull’avversario con il risultato di cinque reti a zero. Torino che prosegue così la sua preparazione estiva in vista della stagione 2017-2018, un campionato in cui il Toro vorrà raggiungere la qualificazione alla prossima Europa League.

Molto dipenderà ovviamente dalla sessione di calciomercato estiva in corso, ed in particolare dalla permanenza o meno in Piemonte di Andrea Belotti. Il Gallo, bomber della nazionale italiana, e centravanti fra i più promettenti nel panorama calcistico europeo attuale, è finito nel mirino del Milan, che nelle scorse settimane ha dimostrato di poter acquistare praticamente chiunque. Peccato però che il patron Urbano Cairo punti molto sul proprio pupillo, e si dica disposto a cederlo solo in cambio di una super offerta da almeno 100 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria valida però solo per l’estero.

La punta di diamante del Torino potrebbe ovviamente spostare gli equilibri, ed è logico pensare ad un tipo di campionato con lui in squadra, e ad un altro senza lo stesso alle dipendenze di Sinisa Mihajlovic. Torino che proprio quest’oggi chiuderà il ciclo di amichevoli estive in Valtellina, prima di spostarsi il prossimo 29 luglio, fra meno di una settimana, in terra francese, precisamente a Guingamp, per sfidare gli omonimi padroni di casa. Di scena poi l’impegno in Austra contro l’Huddersfield Town, poi a Friburgo il 6 agosto contro i tedeschi.

L'amichevole precampionato tra Torino e Renate, in programma domenica 23 luglio 2017 a Bormio, sarà trasmessa in diretta tv dal canale tematico Torino Channel, visibile per i soli abbonati al numero 324 del bouquet Sky: telecronaca del match a partire dalle ore 17:00.

