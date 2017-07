Tour de France 2017/ Info streaming video e diretta tv, orario, percorso e vincitore (21^ tappa, oggi)

Diretta 21^ tappa Tour de France 2017 (LaPresse)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PERCORSO E VINCITORE (21^ TAPPA, OGGI 23 LUGLIO) - Si chiuderà oggi domenica 23 luglio questo appassionante Tour de France 2017: sarà infatti la classica 21 ^ tappa fino agli Champs Elysèes a chiudere in trionfo questa edizione della Grande Bucle dove emozioni e sorprese non sono di certo mancate. Facile immaginare che la frazione di oggi sia soltanto una passerella celebrativa, e se per alcune classifiche i propri leader sono già stati confermati con qualche giorno di anticipo, vogliamo essere prudenti su chi potrà alzar le bracca al traguardo parigino con indosso la casacca gialla: dietro a Chris Froome infatti i distacchi sono minimi e la fortuna potrebbe dare un’altra colpo di coda sul finale. Vediamo quindi nel dettaglio il percorso previsto per oggi, 21 e ultima affascinante tappa del Tour de France 2017. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL TOUR DE FRANCE 2017 (da raiplay.it)

Il via ufficiale alla corsa verrà dato questo pomeriggio alle ore 16.50 da Montgeron nella regione dell’Essonne: e da lì il tracciato misurerà per la precisione 103 km tutti in piano, adatto ai velocisti. Il percorso di oggi non appare altimetricamente interessante ma di certo non sarà di facile lettura e cadute di gruppo e incidenti potrebbero davvero essere all’ordine del giorno. Al 63 km il traguardo volante di Haut des Champs Elysèes: da qui la corsa effettuerà per 8 volte il giro del famoso viale parigino costruito per volontà di Maria de Medici nel 1616 e da allora fulcro della città francese, oltre che arrivo classico dell’ultima tappa del Tour de France. In reato la storia ci racconta che è solo dl 1975 che la Grande Boucle termina nella capitale francese, ma da allora è diventata tradizione davvero irrinunciabile, e che attira ogni anno moltissimi turisti e appassionati di Francia e dal mondo intero. Prima di andare a scoprire chi sarà il vincitore di questa 21^ tappa oltre che del Tour de France 2017 riepiloghiamo per l’ultima volta le info tv e le modalità attraverso cui tutti gli appassionati di ciclismo e i semplici curiosi potranno seguire questo grande evento.

Per seguire questa tappa fondamentale del Tour de France 2017 in diretta tv, sarà ovviamente garantita una amplissima copertura live sulla Rai: i canali di riferimento sono Rai Tre e Rai Sport + HD che trasmetteranno in simultanea l’evento a partire dalle ore 16.10. Anche oggi gli appassionati potranno beneficiare della telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico Silvio Martinello, con i contributi dell’inviato Andrea De Luca mentre dall’Italia Alessandra De Stefano darà vita ad un Processo alla Tappa in stile Giro al termine di ogni frazione della Grande Boucle.

Il Tour de France sarà però visibile anche su Eurosport, canale disponibile sia per gli abbonati Sky sia per quelli di Mediaset Premium: oggi l’appuntamento sarà a partire dalle ore 16.15(al momento della partenza), al termine della frazione ci sarà la rubrica Tour de France Extra. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook (Le Tour de France) e il profilo Twitter (@LeTour).

