Video/ Juventus-Barcellona (1-2): highlights e gol della partita (International Champions Cup 2017)

Video Juventus-Barcellona 1-2 (Foto LaPresse)

VIDEO JUVENTUS-BARCELLONA (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - La Juventus trema e balbetta per un tempo contro i mostri sacri del Barça, incassa una lezione mal digerita da Marchisio & compagni e di fatto assiste ad uno show a due Messi-Neymar. Con il brasiliano scatenato, devastante, difficile da racchiudere in un solo aggettivo: date un'occhiata al secondo dei due gol a referto per O Ney e capirete... Poi però si sveglia con l'ingresso dei suoi uomini migliori e sfruttando l'uscita dei migliori del Barcellona e rischia anche di pareggiare l'amichevole del MetLife Stadium, con il gol di testa di Chiellini e alcune occasioni nitide. Il 2-1 finale, "stretto" anche per via delle occasioni sprecate poi dal Barça negli ultimi minuti con Denis e Luis Suarez, consegna così ad Allegri una fotografia abbastanza chiara di quel che sarà l'annata, probabilmente più difficile dell'ultima – quasi trionfale – ma anche molto interessante, in particolare quando tutti i nuovi saranno inseriti nel 4-2-3-1 che sembra rimanere lo schema di riferimento.

LE STATISTICHE - Dal punto di vista delle statistiche e dei numeri del match, il Barcellona domina come sua abitudinei il gioco e il possesso palla (63-37%), con una grande differenza però tra i duelli vinti dai giocatori del Barça (65-35%) e i duelli aerei che hanno visto la Juve primeggiare (80-20%). 11 a 4 i tiri totali a favore del Barcellona, dei quali 5 a 2 nello specchio: ecco, questo è un dato abbastanza preoccupante se si considerano le ottime occasioni capitate a Pjanic e Higuain, due che di solito la porta la centrano senza problemi. Oltre al gol, solo Dybala è riuscito a impensierire Ortolà nella ripresa, mentre il primo tempo, come detto, è stato un gioco al massacro, ai limiti dell'umiliazione. Con una sola vera azione d'attacco, un colpo di testa out di Mandzukic.

LE DICHIARAZIONI - Queste le parole di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta, riportate da 'La Stampa': "E’ stato un buon allenamento e sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi: singolarmente buone cose, di squadra siamo ovviamente indietro. Un ottimo test, soprattutto per vedere a che punto siamo fisicamente, con quelli che hanno lavorato di più. L’importante adesso è tornare in Italia e prepararci per la Supercoppa e il campionato". Chiusura per Bernardeschi: "Vediamo se verrà ufficializzato...". E con lui l'attacco bianconero si completerà definitivamente, regalando quella profondità di panchina e varietà di scelte decisiva per puntare nuovamente alla Champions.

© Riproduzione Riservata.