BONUCCI/ Foto con il figlio Matteo su Instagram, lui e la moglie coperti di insulti dagli juventini

Con il passare dei giorni non è diminuita la rabbia dei tifosi della Juventus per la cessione di Leonardo Bonucci al Milan. E i social sono diventati nuovamente teatro di insulti e offese per il difensore. La scelta di lasciare il club con il quale ha vinto ben sei scudetti di fila non è stata ancora digerita dai sostenitori bianconeri, che non avendo ancora la possibilità di fischiarlo in campo hanno ripiegato con offese e insulti sui social. Si tratta di gesti deprecabili, ma in alcuni casi si è andati decisamente oltre. Provate, ad esempio, a visitare la pagina Instagram della moglie di Leonardo Bonucci: ogni foto pubblicata da Martina Maccari si trasforma nel giro di pochi secondi nel bersagli di persone evidentemente frustrate. «Da una parte rispetto per i tuoi figli perché non c'entrano nulla.... dal l'altra parte tuo marito è un uomo di m... io non o problema a diglielo come scrivono glielo dico sia a faccia a faccia quando vuole come vuole dove vuole...», questo è uno dei commenti più "contenuti", che peraltro abbiamo in parte censurato.

BONUCCI, ANCORA OFFESE E INSULTI DA TIFOSI JUVENTUS

A TORINO VANDALIZZATA UN'AUTO

Per qualcuno forse il tesseramento è una sorta di voto religioso che in quanto tale non si può rinnegare. La rabbia però non è stata sfogata solo sui social, perché qualcuno a Torino ha anche vandalizzato una vettura per offendere Leonardo Bonucci. Il mezzo, come riportato dalla foto pubblicata da Torinoggi, si trovava in via Petrarca quando è stata imbrattata con gli insulti. C'è allora alla base un'idea sbagliata di calcio, se si arriva a commettere questi gesti: basta poco infatti per passare dal romanticismo al fanatismo.

