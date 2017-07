CALENDARI SERIE A 2017-2018/ I sorteggi mercoledì 26 luglio: alle ore 19 la diretta tv su Sky

Serie A, su il sipario sui calendari (foto LaPresse)

DIRETTA TV SU SKY DEI SORTEGGI

Mercoledì 26 luglio 2017 alle ore 19.00 andrà in scena la cerimonia dei sorteggi che svelerà i calendari di Serie A 2017-2018 a tutta Italia. Il massimo campionato ripartirà con un po’ d’anticipo in questa stagione, nel weekend del 19 e 20 agosto, per far arrivare al meglio la Nazionale all’appuntamento dei Mondiali, sperando naturalmente che gli Azzurri di Ventura riescano a staccare il biglietto per Russia 2018. Prima però c’è da far ripartire la caccia alla Juventus campione d’Italia per sei volte negli ultimi sei anni. Il calendario prevede che i big match non si potranno disputare alla prima e all’ultima giornata, così come i derby tra le formazioni della stessa città che in questa stagione saranno cinque (Juve-Toro, Lazio-Roma., Milan-Inter, Genoa-Samp, Chievo-Verona). Cinque soste: quattro per gli impegni delle nazionali (3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre e 25 marzo) e una quinta il 14 gennaio. La grande novità infatti sarà rappresentata dal fatto che si giocherà nei weekend di Natale e di Capodanno, con un’unica settimana di sosta invernale. Tre i turni infrasettimanali (mercoledì 20 settembre, mercoledì 25 ottobre e mercoledì 18 aprile).

CALENDARI SERIE A 2017-2018, SI ALZA IL SIPARIO

Ma dove si potrà seguire la serata dei calendari? Il sorteggio, alla presenza dei rappresentanti di tutte le società di Serie A, come detto andrà in scena mercoledì 26 luglio 2017 alle ore 19.00 presso la sede della Lega Serie A. Si potrà seguire la cerimonia in diretta tv se si avrà un abbonamento Sky e ci si potrà dunque collegare su tre canali della pay tv satellitare: il numero 106 di Sky Sport Mix HD, il numero 201 di Sky Sport 1 HD e il numero 206 di Sky Super Calcio HD. Per chi si troverà fuori di casa, ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito ufficiale della pay tv di Sky, skygo.sky.it. Come sempre le giornate del massimo campionato saranno svelate progressivamente agli appassionati, partendo dalle prime fino alle ultime tenendo conto dei vari paletti (oltre a quelli già segnalati, ad esempio il Cagliari ha chiesto di giocare le prime due partite in trasferta per mettere a punto il proprio stadio).

