CASSANO SI RITIRA DAVVERO?/ Perchè lascia il Verona: mentalmente scarico, ma non smette di giocare

Antonio Cassano potrebbe lasciare il Verona (Foto LaPresse)

CASSANO LASCIA IL VERONA NEWS, VUOLE CONTINUARE A GIOCARE - Antonio Cassano conferma: lascia il Verona, ma non lascia il calcio. Se vogliamo è un annuncio a sorpresa: attraverso il profilo Twitter della moglie, il barese ha dato forza alle voci che lo vogliono lontano dall’Hellas ma ha iniziato il suo messaggio scrivendo che “non ho intenzione di lasciare il calcio”. Fisicamente, Cassano dice di stare benissimo “come dimostrato nei 15 giorni di preparazione”; arrivano i ringraziamenti a presidente, direttore sportivo e allenatore, ma “mentalmente non sono stimolato a continuare in questo club”. Il motivo? Potrebbe non essere troppo lontano da quanto già detto: Cassano avrebbe nostalgia di casa e non vorrebbe rimanere troppo lontano dalla famiglia, alla quale è molto legato. Se dovesse rescindere il contratto entro il 31 agosto, FantAntonio sarebbe libero di firmare con un’altra squadra; a questo punto prendono piede le ipotesi genovesi, prima su tutte la Virtus Entella e poi magari un romantico ritorno alla Sampdoria. Decisamente difficile, proprio in virtù del legame con i blucerchiati, un’avventura nel Genoa; staremo a vedere, certo questo è un brutto colpo per i tifosi del Verona che con lui sognavano in grande. Soprattutto, solo sei giorni fa Cassano aveva detto personalmente che la sua decisione di lasciare l’Hellas avrebbe eventualmente coinciso con l’addio al calcio: oggi invece il barese sostiene il contrario. (agg. di Claudio Franceschini)

CASSANO LASCIA IL VERONA NEWS, IL BARESE PRONTO ALL’ADDIO - Antonio Cassano medita l’addio al Verona e al calcio. Lo abbiamo già sentito: la scorsa settimana il barese, colpo di calciomercato dell’Hellas insieme ad Alessio Cerci, aveva scioccato tutto l’ambiente annunciando la volontà di lasciare. Era stata indetta una conferenza stampa per il pomeriggio, nella quale - in maniera ancor più sorprendente - FantAntonio aveva annunciato di aver avuto un momento di debolezza ma di essere stato convinto dalla società (in particolare il direttore sportivo Filippo Fusco) e dunque di voler continuare. Sono passati sei giorni: oggi, un’altra notizia lanciata da Sky Sport ci dice che Cassano ha gli stessi dubbi: allora aveva parlato di nostalgia di casa, e dunque supponiamo che i motivi siano gli stessi. Forse un lievissimo indizio era arrivato ieri, quando si era appreso che il barese aveva lasciato il ritiro del Verona con qualche ora di anticipo rispetto ai compagni (ovviamente con il permesso della società); la vicenda sta diventando una vera e propria telenovela, e adesso il Verona rischia davvero di non poter usufruire dell’acquisto estivo che avrebbe potuto spostare gli equilibri nella corsa alla salvezza. Il problema è che questa volta la decisione di FantAntonio sembra essere definitiva, ma aspettiamo qualche sviluppo in merito.

La settimana scorsa, i tifosi non avevano reagito benissimo alle indecisioni di Cassano. Nonostante il fantasista avesse spiegato come in caso di addio si sarebbe ritirato, senza accettare altre proposte, qualche domanda della stampa aveva puntato sul malcontento dei sostenitori gialloblu (Cassano aveva risposto che non era certo sua intenzione). Il problema è che adesso la decisione sembra definitiva: come ha riportato la redazione di Sky Sport, se sei giorni fa il barese ci aveva ripensato tornando ad allenarsi, adesso il calciatore avrebbe preso la decisione di risolvere il contratto con l’Hellas e non si ripresenterà al raduno dei gialloblu. Quale sarà il suo futuro? Stando alle parole dei giorni scorsi, Cassano non dovrebbe firmare con altre squadre: pareva evidente come il problema non fosse il Verona, quanto la nostalgia di casa e della famiglia. Stando così le cose, l’addio al calcio del barese dovrebbe essere imminente ma potrebbe esserci anche la decisione a sorpresa. Ovvero la firma della Virtus Entella, che gli permetterebbe di rimanere vicino a casa e rappresenterebbe una bella sfida. La società ligure non ha mai fatto mistero di avere l’intenzione di accogliere il calciatore a braccia aperte, ma come la prenderebbero in questo caso i tifosi del Verona?

