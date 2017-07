DE CAROLIS VS. POLYAKOV/ Info streaming video e diretta tv: l'incontro (Boxe, mondiale mediomassimi)

De Carolis vs Polyakov, grande boxe a Roma (foto LaPresse)

DIRETTA DE CAROLIS VS POLYAKOV, INFO STREAMING E ORARIO TV: L’INTERNAZIONALE DEI SUPERMEDI - Lunedì 24 luglio 2017 al Foro Italico di Roma andrà in scena la grande notte della boxe. Una riunione attesa da molto tempo, con in palio il titolo internazionale dei supermedi tra l’azzurro Giovanni De Carolis e l’ucraino Viktor Polyakov. Un match che gli esperti di pugilato definiscono come la massima espressione di categoria a livello europeo di questi tempo. Per De Carolis il match assume contorni ancora più affascinanti se si considera che il pugile Capitolino non combatte a Roma ormai da due anni. Una situazione molto stuzzicante con una vittoria che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio non indifferente per De Carolis, che dei supermedi è stato campione mondiale nel 2016 e che vanta in carriera uno score di 24 vittorie, 7 sconfitte ed un pareggio. Sicuramente per il pugile romano questa è l’occasione per tornare alla ribalta dopo una lunga preparazione, ma non va dimenticato come Plyakov sia un avversario insidioso, ammantato inoltre da un certo alone di mistero. D

DIRETTA DE CAROLIS VS POLYAKOV, INFO STREAMING E ORARIO TV: POLYAKOV, L'UOMO DEI MISTERI - La singolare storia di Polyakov, nato in Russia ma di passaporto ucraino, affonda le sue radici nel tentativo del pugile di sfondare negli Stati Uniti. Alcuni successi, qualche sconfitta e poi il ritorno in Europa per Polyakov sulla cui vita si apre un buco di ben cinque anni in cui nessuno conosce ciò che gli sia successo. Per Polyakov dopo l’esperienza delle Olimpiadi del 2004 ad Atene e l’avventura americana, si apre un periodo di latitanza sulla quale lo stesso ucraino sembra voler giocare facendo il misterioso, non avendo mai accettato di rispondere a nessuna domanda riguardo quel periodo. Di Polyakov si sa che è emerso dal nulla continuando a combattere nella categoria dei mediomassimi e tornando a inanellare buone prestazioni, tanto da ottenere il via libera per contendere a De Carolis il titolo internazionale sul ring romano. Polyakov è un pugile freddo, micidiale nell’uno contro uno e da prendere con le molle proprio per il suo carattere imperturbabile.

DIRETTA DE CAROLIS VS POLYAKOV, INFO STREAMING E ORARIO TV: DOVE VEDERE IL MATCH - Nella conferenza stampa di presentazione dell’incontro, De Carolis si è detto consapevole delle caratteristiche e dei pericoli che Polyakov può rappresentare: "Polyakov è il classico pugile dell'est. Ha una personalità fredda, lo conosco a memoria, ho studiato tutti i suoi particolari, è molto massiccio, duro fisicamente, con mani pesanti, da mediomassimo. In questo match scenderà nei supermedi, va controllato soprattutto nei primi round, nasconde qualche buon colpo e delle insidie, dovrò dare il 100% per vincere. Ai romani chiedo di venire numerosi ad assistere ad una serata di spettacolo, sport ed emozioni”. Per seguire il match per il titolo internazionale dei mediomassimi De Carolis vs. Polyakov, si potrà seguire la diretta tv in chiaro sul digitale terrestre di TV8 alle ore 22.55 di lunedì 24 luglio 2017, e contemporaneamente su Sky Sport 2 HD (canale 202) e Sky Sport Mix HD (canale 106) sul satellite, con cronaca affidata a una voce tradizionalmente calcistica, quella di Fabio Caressa, affiancato da un esperto di boxe come seconda voce, Alessandro Duran.

