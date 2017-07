Stefan De Vrij, Lazio - LaPresse

Il vero dilemma del calciomercato estivo di casa Juventus è senza dubbio il seguente: Marotta sostituirà Leonardo Bonucci? Il club bianconero ha ceduto il centrale di difesa al Milan, operazione senza dubbio clamorosa, e a tutt’oggi non si sta ancora muovendo concretamente per rinforzare la difesa. Le idee comunque non mancano, a cominciare da Stefan De Vrij, centrale di proprietà della Lazio e della nazionale olandese. Il ragazzo ha il contratto in scadenza al termine della prossima stagione, al 30 giugno del 2018, ma il patron Claudio Lotito, come da copione, non intende affatto fare sconti. Lo dimostra il caso Biglia, ceduto al Milan per circa 20 milioni di euro, e lo stanno dimostrando le resistenze per Keita, altro biancoceleste che andrà in scadenza fra meno di un anno. I campioni d’Italia in carica rimangono comunque timidamente alla finestra, pronti a capire se l’operazione sia fattibile o meno.

DE VRIJ ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO: RINCON LA CHIAVE PER IL CENTRALE

LA JUVENTUS OFFRE RINCON

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, edizione Roma, l’idea della società di corso Galileo Ferraris è quella di provare a convincere Lotito inserendo una contropartita tecnica nell’operazione. Il prescelto sembrerebbe essere Thomas Rincon, centrocampista di origini venezuelane che è sbarcato a Torino durante il mercato di riparazione dello scorso gennaio. Molte le squadre interessate al calciatore, a cominciare dall’Atalanta (in ottimi rapporti con la Juventus), ma la Vecchia Signora lo cederebbe volentieri alla Lazio per abbassare appunto le richieste per De Vrij. Pare infatti che Lotito voglia almeno 40/50 milioni per il proprio giocatore, una cifra fuori mercato tenendo conto del contratto in scadenza. Tra l’altro pare che i rapporti fra il patron laziale e l’ad juventino Marotta non siano proprio così idilliaci per via di alcuni screzi dovuti a Keita: non ci resta che attendere le prossime novità.

