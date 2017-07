Diretta Italia Russia (LaPresse)

DIRETTA ITALIA RUSSIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI DI NUOTO PALLANUOTO FEMMINILE) – Italia Russia è la partita di pallanuoto femminile in programma oggi lunedì 24 luglio 2017 alle ore 14.50 alla Alfred Hajbos di Budapest, quale quarto di finale valido per i Campionati Mondiali di Nuoto in corso nella capitale ungherese. Si entra quindi finalmente nel vivo del tabellone finale del torneo mondiale con il Setterosa del Ct Fabio Conti che giunge oggi in vasca contro le russe, da favoritissima per giocarsi anche un medaglia preziosa. La sfida di certo non sarà semplice anche se notando i risultati finora ottenuti dalle due compagini possiamo dire che l’Italia è favorita: il Setterosa di Conti infatti ha raggiunto il tabellone dei quarti in maniera diretta, in virtù della prima posizione ottenuta al termine della fase a gironi. Le azzurre dopo aver affrontato Canada, Cina e Brasile , hanno messo a bilancio 6 punti con 3 successi su tre incontri oltre che una differenza reti di 43:16.

Diverso invece il cammino fin qui segnato dalla Russia: iscritta nel girone D con Grecia, Australia e Kazakistan, la compagine oggi in vasca alla fine del gruppo ha ottenuto solo la terza posizione con 4 punti (2 successi e una sconfitta) e una differenza reti fissata a 29:21. Presa per un pelo la qualificazione al torneo play off, la Russia ha poi battuto sul 10-11 la nazionale olandese raggiungendo così una qualificazione davvero sofferta. Di certo oggi non mancheranno le motivazioni: la Russia nell’edizione 2015 dei Mondiali di nuoto non è riuscita ad andare oltre la fase a giorni (dove ha incontrato le azzurre: da parte loro però il setterosa vorrà rivendicare la medaglia di legno vinta proprio in quell’occasione a Kazan battuta dalla Grecia.

Segnaliamo infine che la partita tra Italia e Russia, salvo variazioni di palinsesto, non sarà visibile in diretta tv, anche se appare probabile che la Rai, che detiene i diritti tv per i Mondiali di nuoto 2017 effettuerà qualche collegamento alla vasca del Setterosa: di conseguenza rimangono incerte le indicazioni anche per la diretta streaming video del match. Consigliamo poi di collegarsi al sito ufficiale della federazione internazionale (ww.fina.org) oltre che della federazione italiana (www.federnuoto.it) per rimanere aggiornati sul risultato live dell’incontro.

