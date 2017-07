Emre Can, centrocampista Liverpool - LaPresse

La Juventus prepara l’offensiva per avere Emre Can. Ormai ad un passo dalla chiusura dell’operazione Bernardeschi, il club bianconero è pronto a pigiare il piede sull’acceleratore per avere il centrocampista della nazionale tedesca di origini turche. Stando alle ultime indiscrezioni sottolineate in particolare da La Gazzetta dello Sport, pare che il Liverpool sia pronto a trattare il rinnovo del contratto del 23enne calciatore, che scadrà fra meno di un anno, al 30 giugno del 2018, lo stesso però non sembrerebbe disposto ad accogliere la proposta dei Reds, ormai entrato nell’ottica di vestire la casacca bianconera. L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, attende quindi segnali positivi dal Merseyside, e qualora il ragazzo andasse in rottura con la propria squadra, a quel punto sfodererebbe la propria proposta: un assegno da 25 milioni di euro, magari con l’aggiunta di bonus per arrivare a 30.

EMRE CAN ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO: PRONTI 25 MILIONI DI EURO PER IL TEDESCO

IL LIVERPOOL VUOLE 35 MILIONI MA…

Il Liverpool in realtà ne vorrebbe un po’ di più, almeno 35 fissi, ma la società di corso Galileo Ferraris non ha assolutamente intenzione di svenarsi per un giocatore il cui contratto scadrà a breve e che sarà quindi acquistabile a costo zero fra pochi mesi. Ovviamente i Reds lo sanno, e sono consci che in caso di mancato rinnovo finirebbero con le spalle al muro, e lo cederebbero in sconto piuttosto che perderlo a zero. La svolta di questa operazione potrebbe quindi arrivare a breve, magari già nella giornata odierna, e in caso di esito negativo nell’incontro Emre Can-Liverpool, a quel punto la Juventus affonderebbe il colpo. Se invece il calciatore di origini turche dovesse alla fine accogliere la proposta inglese, a quel punto potrebbero tornare d’attualità in casa Juventus vecchie idee di mercato come Matuidi del PSG o N’Zonzi del Siviglia.

