FEDERICA PELLEGRINI/ News, male alla 4x100 ai Mondiali di Nuoto: mercoledì tocca ai 200

Federica Pellegrini - LaPresse

C’è ovviamente anche Federica Pellegrini ai Mondiali di Nuoto del 2017, in corso di svolgimento in quel di Budapest, in Ungheria. La nuotatrice italiana si è "tuffata" per la prima volta nelle vasche nella giornata di ieri, in occasione della 4 x 100 stile libero femminile. Un primo appuntamento che è finito malino, visto che le quattro azzurre hanno chiuso con il tempo di 3 minuti, 39 secondi e 8 decimi, il decimo assoluto, che ha di fatto eliminate le italiane (l’ultima a passare è stata la Danimarca, distante 79 centesimi). Nessun problema però, come sottolineato dalla stessa Federica al termine della nuotata: «Alcune mie compagne sono uscite dagli Assoluti con degli acciacchi, quindi sapevamo di non essere troppo in forma e non ci siamo fatte alcuna aspettativa. A livello individuale sono abbastanza soddisfatta per l’efficacia della bracciata – ha poi aggiunto la campionessa - anche se è difficile nuotare e dare giudizi quando si parte così dietro e rimontare è quasi impossibile».

FEDERICA PELLEGRINI NEWS, LA NUOTATRICE ITALIANA AI MONDIALI DI NUOTO 2017 A BUDAPEST

IL PROGRAMMA DELLA PELLEGRINI

Federica potrà rifarsi già fra due giorni, precisamente nella giornata di mercoledì, quando si terranno i 200 metri stile libero, la sua vera e propria specialità, con l’ultimo successo risalente agli Europei del 2016 di Londra. Giovedì, invece, sarà la volta della 4 x 200 stile libero femminile, per poi nuotare infine venerdì nei 100 stile libero. A Budapest la Pellegrini aveva già nuotato degli Europei del 2006 e del 2010, senza ottenere mai grandi successi al di là di un oro e di un bronzo: «E’ tutto diverso – le parole della campionessa tricolore su come è cambiata negli anni la città ungherese – a partire chiaramente dalla piscina. Solo l’albergo è rimasto lo stesso ma sono in una camera completamente rinnovata e non sembra neppure di essere a Budapest, che forse è meglio per me». A Budapest è giunto anche il fratello, Alessandro Pellegrini, (insieme ai genitori), che torna così a fare il tifo dal vivo per la sorella dopo quattro anni, precisamente dai mondiali di Barcellona del 2013.

