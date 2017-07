INFORTUNIO BELOTTI/ Fermato da un problema muscolare, sale la tensione: è rotto o è infortunio "politico"?

Andrea Belotti, Torino - LaPresse

Si è fermato l’attaccante del Torino e della nazionale italiana, Andrea Belotti. Il centravanti si stava allenando questa mattina sotto la pioggia quando ha accusato un dolore muscolare ad una zona non meglio precisata della gamba. Il centravanti ha subito lasciato l’allenamento (si stava svolgendo una partitella), tornando quindi negli spogliatoi. Non si conoscono ancora i dettagli dell’infortunio e ovviamente nemmeno i tempi del recupero, visto che il dottore Tavana visiterà nelle prossime ore il giocatore e cercherà di capire meglio di cosa si tratta. La cosa certa è che Belotti rimarrà fermo per almeno 24 ore, così come il suo compagno di squadra, il neo-acquisto Berenguer, anch’esso bloccato da un dolore ai muscoli. Non filtrano notizie circa l’infortunio del Gallo, ma nel contempo non vi è nessun allarme: il ragazzo, tutt’al più, verrà sottoposto ad accertamenti maggiori all’ospedale di Sondalo, vicino a Bormio, dove si trova la squadra piemontese.

INFORTUNIO BELOTTI L’ATTACCANTE DEL TORINO FERMATO DA UN PROBLEMA MUSCOLARE

BELOTTI E L’INTERESSE DEL MILAN

In attesa quindi di ulteriori accertamenti sull’infortunio di Belotti, il Milan rimane alla finestra. Il club di via Aldo Rossi necessita infatti di un innesto per l’attacco e vorrebbe un bomber di razza come appunto il centravanti di proprietà del Torino. L’operazione non è però delle più semplici perché il patron del Toro, Urbano Cairo, vorrebbe un centinaio di milioni di euro, mentre il Milan valuta il ragazzo attorno ai 60 milioni e vorrebbe inserire nell’operazione anche un paio di contropartite gradite a Mihajlovic, leggasi due a scelta fra Paletta, Niang e Locatelli. Rossoneri sempre interessati quindi, con un occhio attento al bollettino medico. Come detto sopra, non dovrebbe esservi alcun allarme (si parla fosse di infortunio all’inguine), fatto sta che un eventuale strappo potrebbe seriamente pregiudicare un’eventuale trattativa di mercato, che a questo punto decadrebbe definitivamente.

