Inter-Lione/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Inter-Lione, International Champions Cup 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA INTER-LIONE: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - Inter-Lione rappresenta la prima partita dei nerazzurri nella International Champions Cup 2017: alle ore 14:05 italiane la squadra di Luciano Spalletti scende in campo all’Olympic Sports Center di Nanchino per il girone cinese del torneo, che si conclude oggi e del quale facevano parte anche Milan, Borussia Dortmund, Arsenal e Bayern Monaco (ma non tutte le formazioni si sono incrociate). Inter che sarà chiamata tre giorni più tardi a sfidare il Bayern Monaco a Singapore (poi ci sarà anche il Chelsea); per la squadra nerazzurra questa è stata la prima grande amichevole di un’estate tutta volta a lavorare per tornare grandi.

Affidata a Luciano Spalletti, l’Inter arriva da una stagione in cui ha mancato l’accesso alle coppe europee, e nella quale la mano della nuova proprietà Suning non si è ancora sentita. L’arrivo di Spalletti, insieme a quello di Walter Sabatini, ha portato nuova linfa a una squadra che però in sede di calciomercato non ha ancora fatto registrare grandissimi colpi. Se non altro si tratta di giocatori funzionali: il giovane Milan Skriniar per la difesa, l’esperto Borja Valero per aumentare la qualità del centrocampo. CLICCA QUI PER INTER LIONE LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

L’avversaria di oggi è il Lione, semifinalista dell’ultima Europa League; una squadra però che nel corso delle prime settimane d’estate ha perso i pezzi, perchè dalla rosa sono partiti capitan Gonalons, Tolisso e soprattutto Alexandre Lacazette, oltre a Rachid Ghezzal cui non è stato rinnovato il contratto. Gil acquisti non sono comunque stati al ribasso: Bertrand Traoré dal Chelsea, Mariano Diaz dal Real Madrid, i difensori Marcelo, Ferland Mendy e Marçal, poi il terzino destro Kenny Tete. Una squadra dunque che potrebbe ripetere quanto di buono fatto vedere, a patto però di trovare subito un degno sostituto di Lacazette.

A tale proposito, uno sguardo alle formazioni: Spalletti potrebbe far ruotare i suoi uomini rispetto al pareggio contro lo Schalke 04. Davanti ad Handanovic, la coppia centrale potrebbe essere formata da Ranocchia e Murillo con D’Ambrosio e Nagatomo ad agire sulle corsie, a centrocampo ci aspettiamo Borja Valero titolare da subito affiancato a Brozovic che potrebbe fare un passo indietro, sulla trequarti possibile spazio a Joao Mario come trequartista centrale, con a destra Biabiany e dall’altra parte Jovetic, che può fare staffetta con Gabigol. Ancora infortunato Icardi: uno tra Eder e Jovetic sarà dunque la prima punta.

Nel Lione in porta dovrebbe esserci Gorgelin; Tete e Marçal potrebbero essere subito in campo sulle fasce con Mammana e Marcelo schierati in mezzo. Mediana a due: Grenier, tornato dal prestito alla Roma, affiancherà lo spagnolo Darder mentre davanti a loro ci sarà tanta qualità con Traoré da una parte e Depay dall’altra, in posizione centrale alle spalle della punta potrebbe eagire Cornet con la staffetta tra Mariano Diaz e Fekir per il ruolo di attaccante.

La Snai ha quotato la partita tra Inter e Lione presentandoci la squadra nerazzurra come favorita: per il segno 1 la quota è di 2,10 contro il 3,15 che accompagna il segno 2 per la vittoria del Lione. Il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, vi permetterebbe di vincere 3,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

La diretta tv di Inter-Lione sarà trasmessa, come per tutte le partite di International Champions Cup, sui canali della televisione a pagamento del digitale terrestre: appuntamento su Premium Sport o Premium Sport HD, con la possibilità di attivare anche il servizio di diretta streaming video, scaricando l’applicazione Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.





