JUVENTUS CONTRO BONUCCI/ Chiellini morde: più affamato di lui, la sua perdita non sposta niente

Il trasferimento di Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan è senza dubbio il colpo più clamoroso di questo calciomercato estivo, se non degli ultimi anni. Il centrale di difesa bianconero ha infatti lasciato Vinovo in poche ore per trasferirsi in rossonero, presso una squadra che dagli addetti ai lavori è considerata come una delle serie pretendenti allo scudetto 2017-2018. Non capita spesso di vedere questi movimenti in Italia fra big, o meglio, fra Inter, Juventus e Milan, le tre storiche “sorelle” del calcio italiano, e di conseguenza l’operazione Bonucci ha lasciato tutti un po’ di stucco, a cominciare dall’ormai ex compagno di Leo, Giorgio Chiellini, uscito allo scoperto spesso e volentieri nelle scorse ore. Lo storico difensore juventino non ha preso benissimo l'addio di Bonucci ma soprattutto il trasferimento a Milanello, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso, che potete trovare qui sotto.

BONUCCI AL MILAN CHIELLINI MORDE: PIÙ AFFAMATO DI LUI, NON ME L’ASPETTAVO

PIU’ AFFAMATO CHE MAI

#HungrierThanEver. E’ questo il motto che ha lanciato Bonucci al suo sbarco in rossonero, che tradotto significa, “Più affamato che mai”. Il centrale della nazionale è carico per questa nuova avventura a Milanello, e vuole vincere più che mai, magari essere il vero artefice del ritorno in pompa magna della squadra meneghina, ormai da troppi anni lontanissima dai palcoscenici che contano. Un motto che di certo non è passato inosservato agli occhi di Chiellini, che in un’intervista recente ha voluto replicare così: «Leo dice di avere fame? Io ne ho molta di più. Se no, me ne stavo in vacanza, non venivo qui». E ancora: «L' addio di Bonucci non me l' aspettavo e soprattutto non mi aspettavo certo la destinazione». Ci vorrà tempo per metabolizzare questa operazione, anche perché, come ha aggiunto nuovamente Chiellini: «Bene o male Leo è un compagno di tutto, perché poi negli ultimi sette anni ho visto più lui insieme a Gigi (Buffon) e ad Andrea (Barzagli) di chiunque altro, famiglia compresa».

CAOS A CARDIFF

Ancora oscuri i veri motivi dell’addio di Bonucci alla Juventus, anche se i maligni parlano di un rapporto ormai compromesso fra lo stesso difensore e parte dello spogliatoio. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, quanto si mormora sia successo a Cardiff, nello spogliatoio durante il famoso primo tempo della finale di Champions League contro il Real Madrid. Pare infatti che Leo abbia tirato uno schiaffo a Dybala, colpevole di non impegnarsi più di tanto dopo aver ricevuto un’ammonizione nei primi minuti di gioco. Aggiungiamoci anche il rapporto non idilliaco (giusto per dire un eufemismo), con Massimiliano Allegri, ed ecco che la partenza si è resa quasi obbligatoria. Sia chiaro, nessuno da parte della Juventus vi spiegherà mai queste cose, fatto sta che sono molti fra gli addetti ai lavori convinti che alla fine la Signora abbia voluto puntare sul Conte Max, liberandosi quindi di Bonucci. «Perdiamo sicuramente in qualità, ma andremo a migliorare altri aspetti: guadagneremo in fisicità e in marcatura. Non credo che tecnicamente sia una perdita che sposta gli equilibri, semmai lo è più a livello umano», ha chiosato Chiellini, che usa quindi bastone e carota. Chissà in campo quante se ne daranno…

