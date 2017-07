Mahrez, esterno Leicester - LaPresse

C’è sempre Riyad Mahrez in cima alla lista dei desideri di casa Roma, per questo calciomercato estivo. Il club giallorosso vuole puntare sull’esterno del Leicester per sostituire Salah, già ceduto al Liverpool, e ormai da settimane sta monitorando con attenzione la situazione. L’ultima proposta è pari a circa 25 milioni di euro bonus compresi, mentre il Leicester, che detiene il cartellino del giocatore della nazionale algerina, vuole almeno 40 milioni. C’è una grande distanza fra le varie parti in gioco, ma a favorire la buona riuscita della trattativa il fatto che lo stesso 26enne voglia giocare con la Roma. Il calciatore di origini francese è infatti entrato nell’ottica di giocarsi la Champions League nella capitale e avrebbe già comunicato le proprie intenzioni alla dirigenza britannica. Ora bisognerà però trovare un punto in comune e non è da escludere che la Roma possa rilanciare con una nuova offerta convincente.

MAHREZ ALLA ROMA? CALCIOMERCATO: IL GIOCATORE DICE SÌ, GIALLOROSSI PRONTI AD ALZARE L’OFFERTA

LA ROMA PRONTA AD OFFRIRE DI PIU’

Sembra infatti che da Trigoria siano pronti ad alzare la posta in gioco di almeno 5 milioni di euro, arrivando fino a 30 con bonus. A riprova di ciò, il fatto che oggi il direttore sportivo dei capitolini, Monchi, sarà a Boston in America, per fare il punto della situazione con il patron James Pallotta, cercando di convincerlo a presentare un’offerta più alettante. Mahrez è il classico esterno d’attacco magrebino, tutto dribbling e velocità. La sua posizione naturale è sull’out di destra, ma volendo può essere schierato anche sulla corsia mancina nonché in posizione più arretrata, da trequartista dietro alle due punte. 26 anni già compiuti lo scorso febbraio, il nazionale algerino si trova a Leicester dal gennaio del 2014, ma è esploso definitivamente soltanto durante la stagione 2015-2016, quella della storica vittoria della Premier League con Ranieri. Prima della Gran Bretagna, tre anni e mezzo a Le Havre fra il luglio 2010 e l’inverno 2014, e ancor prima un’esperienza nel Quimper, altro club transalpino.

