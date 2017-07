Mondiali di Scherma 2017/ Info streaming video e diretta tv, orari, programma e finali (Lipsia, oggi)

Diretta Mondiali Scherma 2017 (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI DI SCHERMA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARI, PROGRAMMA E FINALI (LIPSIA, OGGI) – I Mondiali di scherma 2017 tornano protagonisti a Lipsia oggi lunedì 24 luglio 2017 con la prima giornata dedicata alle competizione di squadra: terminati i corsi singoli con soddisfazione per l’Italia a Medagliere. In pedana oggi in Germania sono attesi le formazioni per il fioretto femminile e la sciabola maschile: si partirà dai preliminari fino alla finalissima di ogni specialità attesa oggi, quarta giornata della rassegna iridata. Secondo il programma ufficiale dei Mondiali di Scherma 2017 i primi a partire oggi saranno gli sciabolatori e l’italia accede direttamente ai quarti contro la vincente tra Canada e Hong Kong a partire dalle ore 11.15. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI DI SCHERMA 2017 (da raiplay)

La nazionale italiana non potrà fare affidamento su Aldo Montano che nella prova individuale ha rimediato la distorsione della caviglia sinistra: a tenere alto il tricolore perciò sarà il quartetto formato da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè, oltre al giovanissimo Dario Cavaliere, giunto a prendere il posto dell’Olimpionico 2004. Partirà appena dopo invece il fioretto femminile, che tante soddisfazioni ha sempre regalato a tutti i tifosi italiani: il via ufficiale alle azzurre verrà dato dalle ore 12.15 dove affronteranno la vincente tra Ungheria e Giappone. Il quartetto italiano sarà formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini, Martina Batini: la speranza è che la dopo l’argento della Volpi e il bronzo dell’Errigo si possa giungere a un nuoto titolo iridato.

Ricordiamo come tutti gli appassionati potranno seguire in diretta tv questa giornata dei Mondiali di scherma 2017: sulla tv nazionale l’appuntamento è dalle ore 18.05 su Raisport (numero 57 del digitale terrestre) mentre sul satellite verrà dato spazio alle pedane dalle ore 16.00 su Eurosport 2 visibile sia su Sky che Mediaset Premium. Per la diretta streaming video ricordiamo quindi di collegarsi al portale raiplay.it gratuito, mentre per coloro che sono in possesso di una abbonamento al satellite potranno accedere alle app collegate Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player. Consigliamo poi di consultare il sito nazionale della federazione della scherma (www.federscherma.it) per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e i risultati degli italiani in gara.

