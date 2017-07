Mondiali nuoto 2017/ Info streaming video e diretta tv: orario, programma e finali (Budapest, 24 luglio)

Sarah Sjostrom cerca l'oro nei 100 farfalla ai Mondiali nuoto 2017 (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROGRAMMA E FINALI (BUDAPEST 2017) – I Mondiali nuoto 2017 proseguono senza sosta: a Budapest le prime medaglie sono state assegnate, ma la giornata di lunedì 24 luglio è piuttosto intensa e ci presenterà un altro programma nel quale gli italiani saranno presenti in massa a caccia di gloria.

Cominciamo ovviamente dalle finali, che come sempre scattano alle ore 17:30 (la sessione della mattina è dedicata alle batterie): la prima gara in programma è quella dei 100 rana maschili, una prova dalla quale Fabio Scozzoli è stato eliminato subito mentre Nicolò Martinenghi, astro nascente del nuoto azzurro, si è preso la semifinale andando a caccia di gloria.

Purtroppo il varesino ha peggiorato il suo tempo rispetto alla mattina, e non è riuscito a qualificarsi; la gara sarà comunque interessante per la presenza di Adam Peaty, ancora una volta devastante con i record dei campionati. Si prosegue poi con la finale dei 100 farfalla femminili: nessuna italiana al via (Ilaria Bianchi è stata eliminata), ma basta la presenza della fuoriclasse svedese Sarah Sjostrom e dell’australiana Emma McKeon a farci balzare sulla sedia, ricordando che si tratta anche di argento e bronzo olimpico nei 200 stile un anno fa.

Avremo poi la finale dei 50 farfalla maschili: anche in questo caso nessun esponente azzurro, la battaglia potrebbe essere quella tra Caeleb Remel Dressel e Andrii Govorov che hanno ottenuto il miglior tempo in semifinale, mentre il nostro Piero Codia (sesto nella sua batteria) ha ottenuto il decimo tempo totale rimanendo fuori per 10 centesimi. L’ultima finale in programma è quella dei 200 misti femminili: un momento che interesserà tantissimo gli ungheresi perchè in vasca c’è l’idolo di casa Katinka Hosszu, che ovviamente si è presa il tempo migliore in batteria.

Per quanto riguarda le batterie del mattino, si parte alle ore 9:30 con i 100 dorso femminili e maschili: Margherita Panzieri sarà nella quarta batteria e va a caccia di una semifinale che, se conquistata, la vedrà nuovamente in vasca nel pomeriggio. Lo stesso discorso vale per Matteo Milli, che sarà in acqua per la gara maschile che sarà subito a seguire: l’azzurro affronterà la terza batteria, dove potrà eventualmente “studiare” l’australiano Mitchell Larkin. Avremo poi i 100 rana femminili: nella quarta batteria troviamo in vasca Arianna Castiglioni, nella quinta invece ci sarà Martina Carraro. Possibilità per due: anche in questo caso l’eventuale semifinale sarà nel pomeriggio, attenzione alla sesta batteria che sarà il primo faccia a faccia tra Yuliya Efimova e Ruta Meilutyte, con la britannica Siobhan O’Connor pronta a spezzare il dualismo russo-lituano.

La mattinata si conclude con due gare appassionanti: quella dei 200 stile maschili (semifinale in programma più tardi) che purtroppo non vedrà ai blocchi di partenza Gabriele Detti, che ha rinunciato alla gara. Avremo in vasca il solo Filippo Megli, mentre a seguire ci saranno le batterie (che valgono subito come semifinali) dei 1500 femminili. In gara una sola italiana: Simona Quadrella parteciperà alla seconda frazione, quella con la padrona di casa Boglarka Kapas che è tra le grandi favorite.

Come al solito sarà possibile assistere in diretta tv alle fasi cruciali dei campionati del mondo di nuoto di Budapest 2017 grazie all'ampia copertura televisiva che la Rai dedica all'evento grazie al canale 57 (in alta definizione) dove vengono trasmesse la maggior parte delle gare e tutte le più importanti che vedono protagonisti i nostri atleti. Diretta streaming video garantita dall'app RaiPlay scaricabile sui dispositivi mobili o accessibile tramite web browser all'indirizzo www.raiplay.it.

In alternativa sarà possibile sintonizzarsi su Eurosport 2, canale disponibile nelle piattaforme di Sky e Mediaset Premium, oltre che in streaming sull'app Eurosport Player.

