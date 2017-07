Neymar, attaccante Barcellona - LaPresse

Neymar al Paris Saint Germain non è un sogno, ma una solida realtà. L’asso della nazionale brasiliana, di proprietà del Barcellona, potrebbe infatti giocare al Parco dei Principi durante la prossima stagione, e l’operazione è data in chiusura. Ormai in massa i quotidiani sportivi di tutto il mondo, ovviamente per la maggior parte francesi e spagnoli, danno la fumata bianca in arrivo, e l’operazione Neymar diverrebbe una delle più clamorose di tutti i tempi per via delle cifre in ballo. Gli emiri di Parigi sono infatti pronti a versare nelle casse della società catalana l’intersa clausola rescissoria di Neymar, pari a 222 milioni di euro, mentre al giocatore andrebbe un ingaggio a dir poco mostruoso da 30 milioni di euro netti annui per i prossimi 5 anni. In poche parole, sommando stipendio a costo del cartellino, arriveremmo alla cifra monstre di più di 370 milioni, cose dell’altro mondo.

NEYMAR AL PSG? CALCIOMERCATO, CLAMOROSA OPERAZIONE DA 222 MILIONI DI EURO: SI CHIUDE IN SETTIMANA

NEYMAR E BARCELLONA SEMPRE PIU’ DISTANTI

Stando alle indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera pare che nelle scorse ore si sia tenuto un nuovo vertici in casa blaugrana fra il giocatore, il padre (il vero artefice della trattativa), nonché Raul Sanllhei, uno dei dirigenti del Barca a cui Neymar è più legato. In poche parole, la famiglia del brasiliano si è presentata con la proposta ufficiale del PSG, mentre i catalani hanno replicato in questo modo: non avrai un adeguamento dell’ingaggio, ma qui giocherai con Messi e Suarez e a breve sarai la stella indiscussa della squadra. Gli spagnoli hanno quini messo sul piatto il cuore e gli affetti, ma di fronte a tale cifra è davvero impossibile resistere. I giocatori stanno facendo a gara per trattenere l’asso verdeoro al Camp Nou ma le parti sembrano sempre più distanti e già in questa settimana potremmo assistere alla chiusura di questa clamorosa operazione che ha già un posto nella storia.

© Riproduzione Riservata.