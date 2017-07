Radja Nainggolan, Roma - LaPresse

Sembra ormai tutto fatto per il rinnovo del contratto di Radja Nainggolan con la Roma. Se tutto andrà come previsto, il calciatore sottoscriverà un nuovo accordo con i giallorossi, blindandosi di fatto a Trigoria per i prossimi anni. Una firma che può essere equiparata quasi ad un grande colpo di calciomercato in ingresso, visto che erano moltissime le società sulle tracce dell’ex centrocampista del Cagliari. In Serie A piaceva in particolare a Inter, Milan, Napoli e Juventus, mentre all’estero è storico l’interesse delle big inglesi, a cominciare da Chelsea, Arsenal e Manchester United, ormai da anni sulle tracce del nazionale belga. Il direttore sportivo giallorosso, Monchi, è volato a Boston, dove si trova attualmente la compagine romana per il ritiro negli Stati Uniti, e qui incontrerà il presidente e il giocatore per mettere il tutto nero su bianco. Nainggolan dovrebbe ottenere un bel ritocco dell’ingaggio arrivando a guadagnare fino a 4/4,5 milioni di euro netti annui, bonus esclusi, la cifra da sempre richiesta dallo stesso calciatore.

RINNOVO NAINGGOLAN CALCIOMERCATO ROMA, IL PROLUNGAMENTO SI FARÀ: UFFICIALITÀ ATTESA A ORE

LE PAROLE DI PALLOTTA

E’ ormai da giorni che la Roma e Nainggolan trattano il rinnovo, ma finalmente sembrerebbe essere vicino l’epilogo. Del resto il patron James Pallotta aveva anticipato giorni fa la permanenza del Ninja all’Olimpico, e l’ha ribadito anche in queste ore, in un’intervista concenssa ai microfoni del Corriere dello Sport: «Sono ottimista per il futuro, non vedo l'ora di vedere all'opera questa grande squadra per quest'anno e anche per molti anni ancora. Manolas e Nainggolan non andranno da nessuna parte». Chissà se l’annuncio possa arrivare già oggi, o tutt’al più domani, tenendo conto anche del fuso orario e delle molte ore di differenza che separano l’Italia dagli Stati Uniti, fatto sta che la fumata bianca è ormai nell’aria.

© Riproduzione Riservata.