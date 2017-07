Valdir Peres - Instagram San Paolo

E’ morto nella notte Valdir Peres, portiere della nazionale brasiliana, in particolare della selezione che l’Italia sconfisse durante i famosi mondiali di calcio di Spagna del 1982. L’ex estremo difensore aveva appena 66 anni, ed è venuto a mancare a Mogi Mirim, nello stadio di San Paolo, dove lo stesso risiedeva, a causa di un attacco cardiaco. Valdir Peres è stato protagonista di quella che è considerata forse la partita più famosa della storia del calcio italiano, ed una delle più famose al mondo, la sfida appunto fra la nazionale azzurra di Bearzot, che poi vinse i mondiali, e la selezione verdeoro. Giocata allo stadio Sarrià di Barcellona, precisamente il 5 luglio di 35 anni fa, comportò l’eliminazione dalla manifestazione del Brasile, e ovviamente fu una grande disfatta per i sudamericani, al punto che molti ricordano quel match come “La tragedia del Sarrià”. Quella nazionale verdeoro era infatti un insieme di campionissimi di assoluto livello, da Zico a Falcao, passando per Socrates, Junior, Eder e Cerezo, allenati dal grande Tele Santana.

VALDIR PERES MORTO IL PORTIERE DEL BRASILE SCONFITTO 3 A 2 DALL’ITALIA NEI MONDIALI DELL’82

LE PAROLE DI PAOLO ROSSI

Una nazionale esagerata, la cui vittoria al mondiale spagnolo sembrava già scritta, e invece incontrò sul proprio cammino la nazionale italiana, che ebbe la meglio grazie e soprattutto ad un Paolo Rossi in versione oscar, che segnò tre rete proprio allo sfortunato Peres: «Uno dei miei incubi peggiori - ripeteva spesso Pablito ricordando quel match - Ma rimango convinto che se rigiocassimo quella partita, la Seleçao vincerebbe dieci volte su dieci». Il portiere, all’epoca 31enne, era stato scelto dal commissario tecnico per la sua abilità nel parare i rigori, ma non riuscì mai a mettere in mostra le proprie doti proprio per l’eliminazione prematura dai Mondiali. Peres ha giocato in diverse squadre brasiliane, ma la sua formazione storica resta il San Paolo, dove ha militato per più di dieci anni fra il ’73 e l’84. Moltissime anche le squadre che ha guidato da allenatore, tutte esperienze brevissime, di al massimo un anno.

