VINCENZO MONTELLA/ Milan news: per Bonucci ho tartassato Mirabelli, ne arrivano altri due, fra 5 anni…

Vincenzo Montella, Milan - LaPresse

Esce allo scoperto l’allenatore del Milan, Vincenzo Montella. Il tecnico del club rossonero ha rilasciato una lunga intervista nelle scorse ore ai microfoni de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport. Molti gli argomenti affrontati, a cominciare dal calciomercato estivo. In via Aldo Rossi hanno portato a termine una serie di operazioni scoppiettanti, ma gli sbarchi dalle parti di Milanello non sembrano essere ancora terminati: «Il focus principale è sul centravanti – confessa il tecnico del Diavolo - e poi magari su una punta esterna e una mezzala. Ma la fretta di prima non c’è più». L’Aeroplanino motiva così il mercato aggressivo: «E’ stato concordato col club, con cui ho condiviso il progetto di un mix fra giovani di talento e gente di esperienza. Se ti vuoi avvicinare al Napoli, che gioca il calcio migliore d’Europa, devi fare un mercato aggressivo per forza».

VINCENZO MONTELLA, MILAN NEWS: PARLA IL TECNICO ROSSONERO

L’ARRIVO DI BONUCCI

Il colpo più importante del calciomercato estivo del Milan rimane senza dubbio l’arrivo di Leonardo Bonucci, prelevato dalla Juventus in poche ore con un autentico blitz. Un giocatore che Montella voleva ad ogni costo, come ha fatto chiaramente capire lo stesso tecnico: «Ero convinto fosse raggiungibile – racconta, parlando del difensore ex Juventus - mi fidavo di chi me lo diceva, mentre i miei dirigenti avevano una percezione diversa. Mandavo a Mirabelli almeno dieci messaggi al giorno, con tre sole parole. Buongiorno, o buonasera, direttore: Bonucci». Il centrale della nazionale italiana rappresenta senza dubbio un valore aggiunto per questo Milan, sia dal punto di vista squisitamente tecnico-sportivo, sia anche da quello della personalità, del carattere e della grinta. A questa squadra manca infatti un giocatore di esperienza come appunto l’ex juventino: «Bonucci è un professionista altamente competitivo – prosegue Montella - con la mentalità e il suo modo di pensare è riuscito a ottimizzare al massimo il suo motore. Sarà un esempio per i giovani. Non so se senza di lui la Juve si sia indebolita, ma di certo noi ci siamo rinforzati».

MILAN NELLA TOP 5 NEL 2022

Un Milan che sta quindi provando a rinascere dalle proprie ceneri, dopo anni di buio, con l’obiettivo di tornare subito competitivo per la corsa allo scudetto e soprattutto la Champions League. Montella tira fuori la sfera di cristallo e prova a predire il futuro: «Fra cento giorni mi aspetto che il Milan sia una squadra e che si veda il mio lavoro – afferma - fra mille mi auguro che lo scudetto non sia più un miraggio, ma un obiettivo concreto». Un futuro rossonero che comunque l’allenatore ex Sampdoria vede davvero roseo: «Questa è una squadra che rimarrà nel tempo – la sua convinzione - e non si svaluterà nel tempo. Anche se il mister sarà un incapace... Fassone ha detto che il Milan sarà fra i top 5 club mondiali nel 2022? Sia in termini affettivi che professionali mi piacerebbe molto essere io a condurre in porto tutto questo, arrivare a questo traguardo. Vorrebbe dire una grande crescita professionale, sarebbe il massimo». Il primo vero esame sarà la sfida contro il Craiova del prossimo 27 luglio, preliminari di Europa League. Una partita non proprio impossibile viste le qualità dell’avversario, ma attenzione a sottovalutare queste gare: il Milan è avvisato.

