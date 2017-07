Vecino all'Inter / Calciomercato: giocatore atteso per le visite mediche

Matiasn Vecino, Fiorentina - LaPresse

Sembrerebbe tutto pronto per il prossimo colpo dell’Inter di questo calciomercato estivo. Se tutto andrà come previsto a breve il club nerazzurro accoglierà Matias Vecino, centrocampista di proprietà della Fiorentina. Stando a quanto sottolineato stamane dal Corriere dello Sport, nella nottata di ieri si è tenuto un lungo vertice di mercato a Nanchino, in cui sono state pianificate le prossime mosse della società di corso Vittorio Emanuele. Priorità quindi al reparto di mezzo, con il nazionale uruguagio che potrebbe essere a Milano già nella giornata odierna per sottoporsi alle rituali visite mediche e firmare il contratto che lo legherà per le prossime stagioni alla compagine meneghina. Alla fine l’Inter ha deciso di pagare l’intera clausola rescissoria, versando nelle casse della Fiorentina i famosi 24 milioni di euro, anche se tale cifra dovrebbe essere compensata in due diverse tranche e non in una sola come invece avrebbe preferito la Viola.

VECINO ALL'INTER CALCIOMERCATO: TUTTE LE NOTIZIE SULLA TRATTATIVA, OGGI 24 LUGLIO

LA CARRIERA DI VECINO

Una grandissima soddisfazione per il centrocampista classe 1991, 26 anni da compiere il prossimo mese, sbarcato in Italia nel mercato di riparazione del 2013. La Fiorentina lo prelevò dal Nacional di Montevideo a circa 2,5 milioni di euro, per poi girarlo l’inverno successivo al Cagliari con la formula del prestito. In Sardegna il ragazzo è rimasto solo sei mesi, per fare quindi ritorno in Toscana ed essere nuovamente ceduto in prestito, questa volta all’Empoli. Qui una stagione da protagonista, la consacrazione e quindi il ritorno nuovamente allo stadio Artemio Franchi dove è rimasto fino a questa stagione. La prima squadra assoluta di Vecino è stata invece il Central, club sempre dell’Uruguay, poi il trasferimento all’Espanyol uruguagio e infine l’approdo nel Nacional nell’agosto del 2011. Matias Vecino è il classico centrocampista dai piedi buoni, il regista da schierare davanti alla difesa che può essere posizionato anche più arretrato, come mediano, nonché in fase più avanzata, nel ruolo di trequartista.

