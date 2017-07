Video/ Inter-Lione (1-0): highlights e gol della partita (International Champions Cup 2017)

Video Inter-Lione: ha deciso Jovetic (Foto LaPresse)

VIDEO INTER-LIONE (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - Vittoria di misura per l'Inter che all'Olympic Sports Center di Nanchino batte il Lione per 1 a 0. Protagonista assoluto della gara il gran caldo con ben 40 gradi percepiti, si è dunque giocato in un autentico clima infernale e il direttore di gara ha dovuto concedere almeno un paio di water break per evitare che i giocatori si disidratassero. Ritmi di gioco piuttosto bassi nell'arco dei novanta minuti, a farne le spese lo spettacolo soprattutto nella prima frazione di gioco con una sola occasione per parte: Traoré dal limite ha liberato un sinistro potente ma impreciso, dall'altra parte Gagliardini non è riuscito invece ad angolare il tiro consegnando di fatto il pallone al portiere avversario Lopes. Nella ripresa le due squadre provano ad aumentare i giri del motore, Mendy spaventa Padelli scuotendo l'esterno della rete, la risposta dell'Inter non si fa attendere con Kondogbia che mette sull'attenti Gorgelin. Col passare dei minuti gli uomini di Spalletti alzano il baricentro e si rendono più minacciosi nella trequarti avversaria, con Barbosa che si invola verso la porta ma viene fermato dall'estremo difensore transalpino, anche Padelli fa il suo dovere chiudendo Depay in calcio d'angolo. A un quarto d'ora dal novantesimo arriva l'episodio che decide l'amichevole: Joao Mario inventa l'assist per Jovetic che trafigge Gorgelin e firma così la rete dell'1 a 0, poco dopo l'Inter sfiorerà il raddoppio con Ranocchia che sugli sviluppi di un corner non trova la porta con un'incornata. La retroguardia nerazzurra non ha grossi problemi a proteggere il risultato fino al triplice fischio del direttore di gara che manda tutti sotto le agognate docce.

LE DICHIARAZIONI - Le parole di Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, in conferenza stampa: "Mi fa piacere vedere l'entusiasmo del pubblico cinese per ogni giocata, ho trovato un'accoglienza e una passione fuori dal comune che in Italia non ci sono più, ora capisco i calciatori che mi dicono di trovarsi bene da queste parti e gli investitori che vogliono contribuire alla crescita delle squadre locali. Per quanto riguarda la partita oggi avremmo potuto vincere con uno scarto più ampio ma non mi interessava il risultato, la cosa fondamentale era trovare i giusti equilibri sul terreno di gioco e gestire nel migliore dei modi il possesso palla".

