Video / Torino Renate (5-0): highlights e gol della partita (Amichevole)

Andrea Belotti (LaPresse)

VIDEO TORINO RENATE (RISULTATO FINALE 5-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - Un’ottima prova quella del Torino ieri impegnato in amichevole contro il Renate, nell’ultimo appuntamento estivo al ritiro di Bormio: il risultato fissato sul 5-0 contro la formazione di Lega Pro conferma inoltre l’ottimo stato di forma dell’attacco titolare. Andiamo a vedere quindi cosa è successo ieri in campo: nella prima frazione di gioco è stato il Gallo Belotti il primo a sbloccare il risultato. Un rigore concesso al toro con Iago Falque e che Belotti finalizza a 9 minuti dal fischio d’inizio: dopo meno di 10minuti è invece Iago Falque a insaccare la rete della compagine nerazzurra, grazie a una bella azione fatta partita da Zappacosta. La formazione di Sinisa Mihajlovic però non ha ancora finito: prima che si chiuda il primo tempo della patita amichevole torneranno in gol Moretti e Obi, rispettivamente al 27’ e 30’ e portando all’intervallo il tabellone sul 4-0.

Nella ripresa Mihalovic effettua alcuni cambi come prevedibile: dentro un reparto difensivo tutto nuovo oltre all’ingresso dell’ultimo acquisto del mercato Berenguer, mentre a metà del tempo anche in attacco i big sono stati portati in panchina a riposare. Con Belotti richiamato in panchina il tecnico del Torino vuole dare spazio a De Luca, attaccante della Primavera granata: è proprio il giovane a firmare la quinta rete contro il Renate al 21’ del secondo tempo. In seguito come è facilmente prevedibile il ritmo del gioco è calato: sul finale si segnala solo una bella azione di Rossettini che però non cambia il tabellone. A match concluso senza dubbio il tecnico del Torino può ritenersi soddisfatto di quanto visto in campo ieri contro il Renate: tutti i big dell’attacco hanno infatti confermato il buon lavoro di preparazione fatto finora al ritiro di Bormio. Certamente la fatica e i carichi di lavoro importanti si sono fatti sentire soprattutto sul finale, ma in campo difficilmente è mancato il pressing granata.

© Riproduzione Riservata.