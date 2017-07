ANTONIO CASSANO SI RITIRA/ Lascia il Verona e il calcio, Pistocchi: un bene per lui e per il calcio

Antonio Cassano ai tempi della Sampdoria - La Presse

Iniziano ad arrivare i primi commenti sulla decisione di Antonio Cassano di lasciare il calcio giocato e di ritirarsi dopo aver firmato con l'Hellas Verona e aver deciso di impostare in una determinata maniera la sua carriera. Una scelta dettata dalla difficoltà a gestire le pressioni lontano dalla sua famiglia che però ha creato non poche polemiche. E' successo di tutto su Twitter in merito a un post pubblicato dal noto giornalista Maurizio Pistocchi che ci ha tenuto a sottolineare come a lui poi non sia dispiaciuto troppo l'addio del talento di Bari Vecchia. Sulla sua pagina ufficiale ha infatti scritto: "Molti mi chiedono cosa penso dell'addio al calcio di Antonio Cassano. Penso sia un bene per lui e per il calcio. Abbiamo bisogno di esempi migliori", clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower. Staremo a vedere se arriverà la pronta risposta di Antonio Cassano che di certo non potrà aver gradito parole così dure e assolutamente ingenerose e fuori luogo nei suoi confronti.

ANTONIO CASSANO SI RITIRA, LASCIA IL VERONA E IL CALCIO PER LA SUA FAMIGLIA

L'OPZIONE VIRTUS ENTELLA NON TRAMONTA

L'opzione Virtus Entella per Antonio Cassano non tramonta, nonostante ieri il calciatore barese sia stato chiaro sulla volontà di lasciare il calcio giocato dopo questa avventura brevissima con la maglia del Verona. Il talento di Bari Vecchia ha espresso più volte la volontà di rimanere in famiglia e di non volersi più allontanare dalla sua Carlonia Marcialis e dai suoi figli per motivi di lavoro. Proprio per questo l'ipotesi Entella è ancor più probabile. Il Presidente Antonio Gozzi ha un buon rapporto con il ragazzo e sicuramente gli offrirebbe un posto da Re in una società che ha come primo obiettivo quello di rimanere in Serie B. Sarebbe sicuramente un colpo da novanta per una società in crescita come quella chiavarese che punta a diventare di anno in anno più importante. Servirebbe poi proprio numericamente con il futuro agonistico di Andrea Catellani che è in grande dubbio per via di un problema fisico che lo ha costretto allo stop forzato. Per Cassano poi ci sarebbe la possibilità di giocare ad appena trenta chilometri da casa con la possibilità di poter rimanere vicino alla sua famiglia e di essere il leader di una squadra che non gli metterebbe poi troppe pressioni.

© Riproduzione Riservata.